Kubat, 1974 yılında Belçika'da doğdu. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır. Gerçek ismi Ramazan Kubat'tır.

Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür.

KUBAT'IN ALBÜMLERİ

1996: Kubat

1997: Bugün

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

2000: Arşiv 1-2-3

2003: Lokman

2005: Yare Doğru

2008: Kubat 2008

2010: İnce İnce

2013: İyi Olacaksın

2016: Al Ömrümü

2018 Türküyüz