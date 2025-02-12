Kubilay Aka, Fenerbahçe'nin 'Yeni Yıldızı'

'Zaferin Rengi' filminde Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu'nu canlandıran Kubilay Aka'nın adı, Starfan projesi kapsamında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol'a yazıldı.

Duygularını ifade eden ünlü Kubilay Aka; "Öncelikle çok duygusal olduğum bir gün. Fenerbahçe Stadyumu'nda ismimin yazması, bir yıldızın içinde ismimin yazması şahane. Ne kadar onore olduğumu kelimelerle anlatamıyorum. Tüm camiaya teşekkür ediyorum" dedi.