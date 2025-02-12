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        Haberler Magazin Kubilay Aka, Fenerbahçe'nin 'yeni yıldızı'

        Kubilay Aka, Fenerbahçe'nin 'Yeni Yıldızı'

        Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Kubilay Aka'nın adı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol'daki yıldızlar arasında yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:43
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        Fenerbahçe'nin 'Yeni Yıldızı'
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        'Zaferin Rengi' filminde Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu'nu canlandıran Kubilay Aka'nın adı, Starfan projesi kapsamında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol'a yazıldı.

        Duygularını ifade eden ünlü Kubilay Aka; "Öncelikle çok duygusal olduğum bir gün. Fenerbahçe Stadyumu'nda ismimin yazması, bir yıldızın içinde ismimin yazması şahane. Ne kadar onore olduğumu kelimelerle anlatamıyorum. Tüm camiaya teşekkür ediyorum" dedi.

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        Şevket Çoruh, Emre Kınay ve Tülin Şahin gibi ünlü isimlerin de Efsane Yol'da adı yazıyor.

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