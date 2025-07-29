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        Haberler Magazin Kubilay Aka, teknede balık tutma hünerlerini paylaştı - Magazin haberleri

        Kubilay Aka, teknede balık tutma hünerlerini paylaştı

        Ünlü oyuncu Kubilay Aka, tatilinde tekneden balık avlarken geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:55
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        Teknede balık tutma hünerlerini gösterdi
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        Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, tatiline devam ediyor.

        Ünlü oyuncu, teknede balık tutmaya çalıştığı anları takipçileriyle paylaştı.

        Balık tutarken hünerlerini sergileyen Kubilay Aka, deniz kestanesi bulduğu o anı da paylaşmayı ihmal etmedi.

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        Kubilay Aka, bu paylaşımlarına esprili bir dokunuş yaparak; "Rasgelemedik" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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