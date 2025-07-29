Kubilay Aka, teknede balık tutma hünerlerini paylaştı
Ünlü oyuncu Kubilay Aka, tatilinde tekneden balık avlarken geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 29.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:55
Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, tatiline devam ediyor.
Ünlü oyuncu, teknede balık tutmaya çalıştığı anları takipçileriyle paylaştı.
Balık tutarken hünerlerini sergileyen Kubilay Aka, deniz kestanesi bulduğu o anı da paylaşmayı ihmal etmedi.
REKLAM
Kubilay Aka, bu paylaşımlarına esprili bir dokunuş yaparak; "Rasgelemedik" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ