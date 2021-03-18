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Küçük yaşta hayata veda eden Yalım'ın "oyuncak müzesi" hayali gerçek oldu

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası henüz 11 yaşındayken hayata veda eden Yalım Öztin'in anısı, kanser hastası çocuklar için yaptırılan oyun alanları ve izolasyon odasında yaşatılıyor.

Küçük yaşta hayata veda eden Yalım'ın
AA

İzmir'de yaşayan eğitim danışmanı Berna Öztin ile sigorta aracılığı yapan Gökhan Öztin'in 2005 yılının ocak ayında dünyaya gelen oğulları Yalım'ın aort damarında darlık tespit edildi. İstanbul'daki bir hastanede 2016 yılında ameliyata alınan Yalım, operasyon sonrası tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yaşama gözlerini kapadı.

Yaşarken "oyuncak müzesi" kurma hayali kuran Yalım'ın bu isteğini yerine getirmek isteyen ailesi, yaşarken yanında bulunan oyuncaklarının sergilendiği bir anı köşesi oluşturdu.

Evdeki bu anı köşesini ziyaret eden aile yakınlarının kumbaraya attığı paralarla dar gelirli çocuklar için doğum günü partileri, sinema etkinlikleri düzenlendi.

Yalım'ın anısına hasta çocuklara da destek vermek isteyen Öztin ailesi, ilk olarak İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören minikler için bir oyun odası oluşturdu.

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfında müdür olarak görev yapan anne Berna Öztin'in başlattığı kampanyayla Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde "izolasyon odası" hizmete alındı.

- "Kendi müzesini göremedi"

Anne Berna Öztin, AA muhabirine, diğer çocuklara destek olmanın oğullarının vefatı sonrası kendilerini mutlu edecek tek eylem olduğunu, ayağa kalkıp onlar için mücadele vermeye başladıklarını söyledi.

İstanbul'daki ameliyata gitmeden önce Yalım'ın çok sevdiği oyuncaklarıyla oynadığını ve odasında bir müze kurulmasını istediğini söylediğini aktaran Öztin, "İstanbul'daki oyuncak müzesine gitmiştik, çok beğenmişti. Bizim de yapmamızı istedi. 'Gelip gezerler mi anne?' dedi. Müzedeki oyuncaklarla yeniden oynayıp oynayamayacağını, müzeyi gezenlerin para verip vermeyeceğini sordu. Müzedeki oyuncakları tek tek seçti. Yalım'ı kaybettikten sonra ilk işim elbise dolabını müze olarak düzenlemek oldu." dedi.

Müzeye, her birinin ayrı hikayesi olan küçük oyuncakları koyduklarını anlatan Öztin, "Evimize gelen arkadaşlarımız için bir de kumbarasını koyduk. Kumbarasına atılan paralarla çocukları sevindirmeye çalışıyoruz. Kendi müzesini göremedi. Yoğun bakımdayken yanında olan bazı oyuncaklar da müzesinde yer aldı. Çok istediği bazı oyuncaklar ise onun ölümünden sonra elimize ulaştı. Bunlar da üzücü oldu." diye konuştu.

Şimdi anı köşesini görünce güzel şeyler hissettiğini dile getiren Öztin, "O günleri hatırlıyorum ve Yalım hala kalbimizde yaşıyor. Önemli olan o anıları kaybetmemek." ifadelerini kullandı.

- Çocuklarla birlikte olmayı sürdürdüler

Berna Öztin, sosyal medyada düzenledikleri bağış kampanyası ve hayırseverlerin desteğiyle izolasyon odası da oluşturduklarını anlatarak, oğlunu enfeksiyondan kaybetmesi nedeniyle bu odanın kendisi için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Öztin, "Bütün bunların amacı çocukların mutlu olması, hayatta kalabilmesi. Evlatlarını, yakınlarını kaybetmiş aileler dik dursunlar, çocukların hayatına dokunabilmek bizim için büyük huzur. Söyleyecek, yapacak başka bir şeyimiz de yok zaten." dedi.

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