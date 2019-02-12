Çelik, küçükbaş hayvan sayısının artmasının sektör adına artı değer taşıdığını ifade ederek, "İnsanlarımızın daha sağlıklı ve daha doğal beslenmesini milli mesele olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında küçükbaş hayvancılık çok önemli. Küçükbaş hayvan sayısının kısa vadede 60 milyona çıkarılması gerekli. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz." diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi" ve "300 Koyun" projelerinin küçükbaş hayvan sayısının artmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Bu türden çalışmaları hem küçükbaş hayvan sayılarının artması hem de kırsalı canlandırma yönünde önemli faktörler olarak görüyoruz. Yetiştirici sayısının artması için verilen destekler çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği anaç koyun keçi ve gen kaynaklarını koruma gibi destekler sektöre ve dolayısıyla küçükbaş hayvan sayısının artmasına olumlu yansıdı."
Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce, 2018 yılı anaç koyun keçi desteği başvuruları için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'nin 18-27 Şubat döneminde yeniden açılacağını dile getirdi.
5 YILDA 4,6 MİLYON ARTIŞ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 yıllık dönemde koyun sayısı yüzde 13 artarken keçi sayısı yüzde 5,6 yükseldi. Bu dönemde toplam küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 11,2'lik artışla 4 milyon 632 bin 219 arttı.
2014-2018 döneminde koyun ve keçi sayıları şöyle:
|Yıllar
|Koyun
|Keçi
|Toplam
|2014
|31.140.244
|10.344.936
|41.485.180
|2015
|31.507.934
|10.416.166
|41.924.100
|2016
|30.983.933
|10.345.299
|41.329.232
|2017
|33.677.636
|10.634.672
|44.312.308
|2018
|35.194.972
|10.922.427
|46.117.399
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.