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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de çöken binanın sahibinin ifadesi | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de çöken binanın sahibinin ifadesi

        Küçükçekmece'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin tutuklanan bina sahibi H.M.G'nin ifadesi ortaya çıktı. Binanın babasından miras kaldığını söyleyen H.M.G, ifadesinde, binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığını, ekleme de yapılmadığını iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:22
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        Çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı
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        Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin tutuklanan mülk sahibinin hakimlikteki ifadesine ulaşıldı.

        "BABAMDAN MİRAS KALDI"

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan H.M.G. ifadesinde, binanın babasından miras olarak kaldığını, kardeşinin binada bulunan haklarını 2022 yılında satın aldığını söyledi.

        "ÇATLAK VEYA SIKINTI OLMADI"

        Binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığını iddia eden H.M.G. etrafına büyük inşaat yapıldığı için yapının yanında bulunan kaldırımdan çok fazla hafriyat kamyonu geçtiğini ifade etti.

        Şüpheli, binada yaşayan kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını savunarak, "Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dedi.

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        "EKLEME OLMADI"

        Şüpheli H.M.G, binanın babasının yaptığı gibi durduğunu, ekleme olmadığını öne sürerek, yaşanan olayda bir kusur olmadığını ve babasının daha önce yaptığı binaların hala ayakta durduğunu iddia etti.

        NE OLMUŞTU?

        Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüştü.

        Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

        Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bina sahibi H.M.G'nin tutuklanmasına, Ö.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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        #küçükçekmece
        #Çöken bina
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