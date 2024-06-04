Küçükçekmece'de çöken binanın sahibinin ifadesi

Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin tutuklanan mülk sahibinin hakimlikteki ifadesine ulaşıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan H.M.G. ifadesinde, binanın babasından miras olarak kaldığını, kardeşinin binada bulunan haklarını 2022 yılında satın aldığını söyledi.

"ÇATLAK VEYA SIKINTI OLMADI"

Binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığını iddia eden H.M.G. etrafına büyük inşaat yapıldığı için yapının yanında bulunan kaldırımdan çok fazla hafriyat kamyonu geçtiğini ifade etti.

Şüpheli, binada yaşayan kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını savunarak, "Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dedi.