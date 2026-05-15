        Küçükçekmece'de kovalamaca: 1 polis yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

        Küçükçekmece'de kovalamaca: 1 polis yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

        İstanbul Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, takip sırasında kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanırken, havaya açılan uyarı ateşi sırasında bir polis memuru yaralandı. Otomobilde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 06:42 Güncelleme:
        Kovalamaca: 1 polis yaralı, 2 gözaltı

        Devriye polis ekipleri, gece saatlerinde Küçükçekmece ilçesinde içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında 2'nci Hürriyet Caddesi'nde kaza yapan şüpheliler, bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

        1 POLİS MEMURU YARALANDI, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        DHA'nın haberine göre, ekiplerin havaya açtığı uyarı ateşi sırasında bir polis memuru bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

        Yapılan kontrollerde şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobilde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

