Küçükçekmece'de kovalamaca: 1 polis yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

Devriye polis ekipleri, gece saatlerinde Küçükçekmece ilçesinde içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında 2'nci Hürriyet Caddesi'nde kaza yapan şüpheliler, bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

1 POLİS MEMURU YARALANDI, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DHA'nın haberine göre, ekiplerin havaya açtığı uyarı ateşi sırasında bir polis memuru bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Yapılan kontrollerde şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobilde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.