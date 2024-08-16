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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de kozmetik malzeme yüklü kamyonet alev alev yandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de kozmetik malzeme yüklü kamyonet alev alev yandı

        Küçükçekmece'de kozmetik malzeme yüklü kamyonette yangın çıktı. Kozmetik malzemelerin ara ara patladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:44
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        Kozmetik malzeme yüklü kamyonet yandı
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        Yangın, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünde çıktı.

        Edinilen bilgiye göre, kamyonetin motor bölümünden dumanların çıktığını gören kamyonetin şoförü aracı yol kenarına çekerek indi. Kozmetik malzemelerin bulunduğu kasaya sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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