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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

        İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahalleliyi sokağa döken ve paniğe neden olan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:28
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        Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi Hazal Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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        Kısa sürede tüm çatıyı alevler sardı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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        Apartmanda oturanlar can havliyle kendilerini sokağa attı, bir kişi de içeride kalan muhabbet kuşunu son anda almayı başardı.

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        Yangın çıkan apartmanda oturan bazı kadınlar ise dumandan etkilenmemek için bebekleriyle beraber komşularının evine gitti.

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        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişinin ambulansta tedavisine başlandı.

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        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa süre sonra söndürüldü.

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        Mahallelinin sokağa döküldüğü yangında apartmanın çatısında hasar oluştu.

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        Yangını görüp itfaiyeye haber veren Okay Aydın, "Alevler bir anda çatıdan yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdim. Apartman sakinleri de bir anda aşağıya indi. Ben çatısı yanan binanın arkasında oturuyorum. Ben gördüm. Yangın neden çıktı bilmiyorum. Yukarısı odunluk ya belki ondan çıkmış olabilir'" dedi.

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        #İstanbul Küçükçekmece
        #yangın
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