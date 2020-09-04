Küçülen Hayatlar oyuncuları kimler? Küçülen Hayatlar konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Alexander Payne'nin yönetmenliğini yaptığı Küçülen Hayatlar filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

KÜÇÜLEN HAYATLAR OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde sevilen oyuncular Matt Damon, Kristen Wiig ve Christoph Waltz'un yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alexander Payne oturuyor. Senaryoyu ise Payne ile birlikte Jim Taylor kaleme aldı.

KÜÇÜLEN HAYATLAR KONUSU NEDİR?

Paul Safranek ile karısı Audrey daha iyi bir hayat vaadiyle küçülmek üzere Omaha'daki stresli hayatlarını terk etmeye ve yeni, küçültülmüş bir topluluğa katılmaya karar verirler. Yaptıkları seçimle hayatlarını bilmedikleri bir maceraya doğru sürüklerler.