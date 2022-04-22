Kudret narının faydaları 0:00 / 0:00

Kudret narı tropikal meyveler arasında yer almaktadır. Çok uzun yılardan bu yana tedavi amaçlı kullanılan bu meyvenin acımsı bir tadı bulunur. Kudret narı dendiği için meyveyi bilmeyen kişiler tarafından kırmızı olarak tasvir edilebilir ancak kudret narı yeşil rengi ile salatalığa benzer. Birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen kudret narının mide ve bağırsak sağlığında göz ardı edilemeyen faydaları bulunur. Kudret narı faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da dile getirildiği için kişiler kudret narının faydalarını merak etmektedir. İşte kudret narı hangi hastalığa iyi gelir? sorusunun cevabı ve daha fazlası.

Kudret Narı Faydaları

Kudret narının kan şekerini düzenlemek üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Kilo vermek isteyen kişiler zayıflama süreçlerinde kullandığında yağ yakımını hızlandırır.

Enerji verici bir özelliği varır.

Solunum yolu hastalıkları için faydalıdır.

Vücutta biriken toksinleri atmaya yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Karaciğeri temizlemeye yardımcıdır.

Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Cilt lekelerinin azalmasında etkilidir.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Kudret Narı Zararları

Kudret narının insan sağlığı için zararlı olduğu söylenemez ancak kronik hastalıkları olan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin kudret narı tüketiminden uzak durması önerilir. Bunun yanı sıra fazla kullanımı mide sorunları ve ishale yol açar. Bu yüzden günlük 1 tatlı kaşığı sağlık için yeterlidir. Kudret narında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise çekirdekleridir. Çekirdekleri zehirlenmelere yol açabileceği için tüketilmemesi gerekir.

Kudret Narı Nasıl Kullanılır?

Kudret narı taze olarak tüketilir. Bu yüzden bir çatal yardımı ile meyve kısmı ezildikten sonra 1 tatlı kaşığı direkt olarak yenilebilir.

Kudret Narı Cinselliğe Faydalı Mı?

Kudret narı afrodizyak özelliği olan bir tropikal meyvedir. Bu yüzden cinsellik üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle libidoyu yükseltici etkisi ile çiftler arasında sağlıklı bir cinsel ilişki yaşanmasında yardımcı olur.

Kudret Narının Cilde Faydaları

Kudret narı suyu cilt bakımında kullanılabilir. Cilt sağlığı için kudret narının faydaları ise şunlardır:

A ve C vitamini açısından zengin olan kudret narı ciltte meydana gelen kırışıklıkları azaltamaya yardımcı olurken yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için cildi yeniler ve gençleştirir.

Sivilcelerin azalmasında etkilidir.

Egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde yardımcı bileşenlere sahiptir.

Kudret narı suyu aynı zamanda güneşin zararlı UV ışınlarına karşı cildi korur.

Kudret Narının Mideye Faydaları

Kudret narı sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı bir meyvedir. Bağırsak problemlerine iyi gelir. Hazımsızlığa iyi gelir. Bunun yanı sıra ülser ve gastrit gibi mide sorunlarında rahatlama sağlar. Kudret narı mide ve bağırsakta meydana gelen zararlı bakterileri azaltırken yenilerinin de üremesini engeller.

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