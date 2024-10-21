Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon oyuncuları kimler? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. sezon oyuncuları
TRT 1 dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezonu açıyor. Pazartesi günleri yayınlanan dizi, dün akşam 2. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri…
TRT 1 ekranlarının tarihe ışık tutan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ilk bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Başrolünde Uğur Güneş’in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri…
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ SEZON BAŞLADI
TRT 1’de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, 21 Ekim 2024 Pazartesi akşamı yeni sezonuyla ekranlardaki yerini aldı.
Başrolünde Uğur Güneş’in yer aldığı dizi, 2. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna 12 yeni isim dahil oldu.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturduğu dizinin 2. Sezon kadrosuna katılan oyuncular şöyle;
Ozan Dolunay, Devrim Evin, Olgun Toker, Uygar Özçelik, Gökçe Türkan, Gülper Özdemir, Berk Erçer, Barış Yıldız, Arif Diren, Şahin Irmak, Hakan Yufkacıgil, Melih Çardak, Elif Doğan.
Ozan Dolunay: Ibelinli Balian
Filistin doğumlu. İbelin kontluğunun tek varisi...Hz. İsa’ya ve onun gösterdiği yola yürekten bağlı. Adaletli, merhametli. Fakat Kudüs söz konusu olduğunda, tıpkı Selahaddin gibi gözü kara.
Selahaddin’le kuracağı dostluk, Balian’ın etrafında yeni bir savaş başlatacak... Ama çıkan hiçbir yangın onu Sibylla’nın derin aşkı kadar yakamayacak...
Devrim Evin: Kral Amalrik
Siyaset ilminde ustalığıyla son derece tecrübeli bir yönetici; Kudüs Krallığı’nın yeni hâkimi; Müslümanları geriletip nüfuz alanını genişletmenin yolunun denge siyasetinden geçtiğini bilen bir diplomasi uzmanı: Kral Amalrik.
Bir yanda Kudüs’ün fethine giden yolun Mısır’dan geçtiğini bilen Selahaddin, diğer yanda Mısır’a hükmederek Kudüs’ün emniyetini sağlamaya çalışan Amalrik. Bu amansız savaşın galibi kim olacak?
Olgun Toker: Karategin
Karategin ilk defa obasından bu kadar uzakta, Kahire’dedir. Mısır’ın renkli hayatı ona son derece cazip gelir. Selahaddin ile birlikte önemli görevler üstlenir.
Ömrünü cenkle geçirmiş bir savaşçı olarak Mısır’ın zenginliğiyle tanışınca ticaretin farkına varır. Bu yolda çarşının tecrübeli esnafı Cemşit ona yoldaş olacaktır.
Yıllarca ganimetten başka gelir kapısı bilmeyen Karategin, Kahire çarşısına ayak uydurabilecek midir?
Gökçe Türkan: Şemse
Işıl ışıl peçesinin altında ateşli bir mizaç. Kimseye boyun eğmeyen, hür bir köle. Kahire Sarayı’nın hareminde muallime, sesi ve görgüsüyle herkeste hayranlık uyandıran saklı bir hazine: Şemse.
Mısır’ı kendine ram eden, gören herkes onun sevdasına düşse de gönlünü herkesten sakınan bu Hrıstiyan güzel, cenkten cenge koşturan Selahaddin’e gönül düşürdüğünde ne olacak?
Gülper Özdemir: Sibylla
Kudüs Krallığı’nın kıymetli prensesi, Kral Amalrik’in biricik kızı; kirli siyasî ilişkilerin, taht kavgalarının ortasında duru bir güzel: Sibylla.
Siyaset gereği evlendirildiği kocası Giyom’a sadık bir eş olan Sibylla, çocukluk aşkı İbelinli Balian’ın Kudüs’e gelişiyle içinde yeniden tutuşan yangını söndürmeyi başarabilecek mi?
Berk Erçer: Lusignanlı Guy
Tapınak Şövalyeleri arasında nüfuz sahibi bir Fransız Lord; namı dillerde dolaşan büyük bir savaşçı, güçlü bir komutan; ihtiraslı, sınır tanımaz bir iktidar heveslisi: Luzinyanlı Guy.
Papa’nın özel emriyle Kudüs’e gelen Guy, krallığa giden yolda gözüne kestirdiği Sibylla’yı elde etmek için kimleri saf dışı bırakacak?
Elif Doğan: Mila
Gençlik ışıltısı ve güzelliğiyle akılları karıştıran hırslı bir kadın; mücevher ve koku tutkunu bir koleksiyoncu: Mila.
Kocası Kont Miles’in yokluğunda intikam ve aşk çıkmazına sürüklenen Kerek Kontesi Mila’nın yolu Selahaddin ile nasıl kesişecek?
Uygar Özçelik: Kadı Fazıl
Fatımi Devleti’nin kara kutusu... Daima ülkesinin menfaatini gözeten bir devlet adamı. Mısır’ın belleğini mühründe sırlayan bir kalem erbabı: Kadı Fazıl.
Kınından çıkmış kılıç gibi bilenmiş kalemiyle Kadı Fazıl, Mısır’da hakimiyet kurmaya çalışan Selahaddin ile aynı safta buluşacak mı?
Barış Yıldız: Cemşit
Kahire Çarşısı’nın en renkli siması. İkna edici sohbeti, göz alıcı kıyafetleriyle şeytan tüyü taşıyan bir tacir: Cemşit.
Güç dengelerinin sürekli değiştiği çarşıda Cemşit’in yeni yol arkadaşları kimler olacak?
Şahin Irmak: Yaruki
Haşin tabiatı ve cesaretiyle nam salmış bir komutan; Nureddin Zengi’nin gözde emiri ve süt kardeşinin oğlu; Halep’in koruyucusu; hırslı ve kontrol edilemez bir mizaç: Yarûki.
Askerlerinin büyük bir sadakatle kendisine bağlı olduğu Yarûki’nin, birlikte büyüyüp kılıç kuşandığı Selahaddin’le arasındaki rekabet nelere yol açacak?
Hakan Yufkacıgil: Surlu William
Başpiskopos, Kral Amalrik’in baş danışmanı, tarih bilgisi, kıvrak zekâsı, benzersiz manipülasyon gücüyle Kudüs Haçlı Krallığı’nın yürüttüğü politikaların gizli mimarı: Surlu William.
Dünyaya ve güce tamahını dinî kimliğiyle saklayan William, kurduğu ustalıklı planlarıyla Selahaddin’i tuzağına düşürebilecek mi?
Arif Diren: Latif
Seyyid’in hayatta kalan tek oğlu. Tabiattan bulup derlediği otlarla insanlara şifa dağıtan, ocak diye tabir edilen aile geleneğini dedesinden el alarak sürdüren maharetli bir otacı; Kahire civarındaki İbelinli Müslümanların lideri: Abdüllatif.
Yıllar önce kardeşini kaybeden Latif’in yüreğindeki intikam ateşi kim tarafından harlanacak?
Melih Çardak: Dırgam
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Selahaddin atıldığı kuyuda tükenmek üzeredir. O hayat mücadelesi verirken Lord Balian da ölüm döşeğindeki abisi Hugh’un çağrısıyla İbelin’e gelir. Abisinin İbelin’de kalması yönündeki ısrarlarına kulak asmayan Balian, geri dönmek üzere yola çıkar. Fakat yol onu Selahaddin’in olduğu kuyuya getirir. Şam’da Selahaddin’den iz bulunamaması Sultan Nureddin’i hem üzmüş hem kızdırmıştır.
Bu arada Mısır’ın meşhur İnşa Divanı reisi Kadı Fazıl, saraya gelir ve Nureddin’le görüşerek onu Dırgam’a karşı Şaver’i desteklemesi için ikna etmeye çalışır. Kudüs’te Kral Amalrik, Surlu William’la taç giyme törenine, Mısır’da ise Vezir Dırgam, Cevher’le birlikte Nil Şenliği’ne hazırlanmaktadır. Dırgam, kadife sesli Şemse’nin başına buyrukluğunu hem kıskanır hem de ona hayran olur. Kerek Kontu Miles Mısır’a hareket etmeden önce güzeller güzeli eşi Kontes Mila’yla vedalaşır.