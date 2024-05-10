Küften kurtulmanın 7 yolu: Tavanda oluşan küflerden nasıl kurtulabilirsiniz?

7. HAVLU VE ÇAMAŞIRLARI ODADA KURUTMAYIN

Islak havlular bir odadaki nemi arttırabilir. Havlularını iyice kurumaları için tercihen başka bir odaya asın. Bunu, nemliliği minimumda tutmak ve böylece küf gelişimi için gereken şartları azaltmak için yapabilirsiniz.

Küf sorununuz varsa giysileri iç mekânda, çamaşır askılığında ya da sandalyelerin üstünde kurutmaktan kaçının. Kuruyan giysilerden çıkan fazla nem daha fazla küf gelişimini teşvik edebilir.