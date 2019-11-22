Kulağa kaçan su nasıl çıkarılır

Duştayken, yazın denizde veya havuzda kulağa su kaçması gayet normaldir. Kulak içinde oluşan serumen adlı madde suyun kulağa girmesini engellese bile bazı durumlarda su kulağın derinliklerine inebilir. Bu durumda kulakta tıkanıklık, kulak kanalında çene kemiği ve boğaza kadar bir gıdıklanma hissi ve ağrı oluşabilir. Sesler boğuk bir şekilde işitilir. Su kulaktan genellikle kendiliğinden çıksa bile bazı durumlarda kalabiliyor. Böyle bir durum göründüğünde kulak daha da ağrı yapmaya başlıyor ve bu ağrı kişiyi oldukça rahatsız ediyor. Hatta geçici işitme kaybına kadar uzanan su kaçması dikkate alınmadığı takdirde kötü sonuçlara yol açabilir.

KULAĞA SU KAÇMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kulak çınlaması

Ağrı

Çınlama

Şişlik

Kulakta kaşıntı

Ateş

Kulakta rahatsızlık hissi

Çene kemiğine kadar uzanan gıdıklanma hissi

Kulaktan akıntı gelmesi

KULAĞA KAÇAN SU NASIL ÇIKARILIR?

1. Valsalva Manevrası:

İlk olarak nefes aldıktan ağız ve burun deliklerini kapatılır. Alınan nefes verilir ve hava çıkması sağlanır. Buradaki en önemli nokta nefesin yavaş üflenmesidir. Hızlı ve güçlü nefes verirseniz kulak zarınıza zarar verirsiniz. Hareketi doğru yaptığınızda östaki tüplerinin açıldığını hissedeceksiniz. Kulak zarınıza zarar vermemeye özen göstererek bu hareketi tekrar edebilirsiniz.

2. Saç Kurutma Makinesi Kullanmak:

Saç kurutma makinesi kulağınızın içindeki sıvıyı kendi ısısı ile buharlaştırmaya yardımcı olur. Saç kurutma makinesinin ısısını arttırdıktan sonra kulağınıza 15-20 cm uzaklıktan, ısı direk içine gelecek şekilde tutun. Kulak memenizi hafifçe aşağı çekerek daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. İşleme yaklaşık 30 saniye boyunca devam edebilirsiniz.

3. Sıcak Kompres Uygulamak:

Su bazı zamanlarda östaki borusunda takılıp kalabilir. Bu durumda sıcak kompres suyun boşaltılmasına yardımcı olabilir. Kaynar olmayan fakat sıcak su ile bez ıslatılır. Su kaçan kulak tarafına doğru baş eğilir ve bez kulağın dış kısmına konur. Yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra bir dakika ara verilerek 3-4 defa daha bu uygulama tekrarlanabilir.

4. Esnemek:

Kulaktaki suyu etkileyerek patlamasına ve gerilimi azaltıp suyun çıkmasına enden olabilir. Eğer bir patlama sesi duyarsanız bu suyun hareket ettiğini gösterir. Bu durumda olumlu bir sonuç verebilir.

5. Çiğnemek:

Östaki borusundaki gerginliği azaltmak için ağzı hareket ettirmek faydalı olabilir. Östaki borusunda sıkışan su bu yöntem ile suyun serbest kalmasını sağlar. Daha sonrasında baş yana eğilir ve bu şekilde suyun çıkmasına yardımcı olunur.