Nöroloji polikliniklerine başvurularda, baş ağrısından sonra ikinci sırayı baş dönmesi şikayeti alıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre toplumda baş dönmesi görülme sıklığının yaklaşık yüzde 20 - 25 oranında olduğu belirtiliyor. Bunun çoğunluğunu iyi huylu pozisyonel baş dönmesi oluşturuyor. Baş dönmesi kadınlarda erkeklere oranla 2 kat fazla görülürken ileri yaşlarda görülme sıklığının, soruna yol açabilecek hastalıkların artışıyla doğru orantılı olabileceği belirtiliyor. Baş dönmeleri periferik ve santral baş dönmesi diye ikiye ayrılıyor. Periferik baş dönmesi iç kulak ve denge yollarıyla ilgili sistemlerin etkilenmeleri sonucunda, santral baş dönmesi ise temel olarak nörolojik hastalıklar nedeniyle meydana geliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, bir hastalıktan çok, altında birçok hastalığın olabileceği bir yakınma olarak tanımlanan baş dönmesine yol açan nedenleri şöyle sıralıyor:

EN ÇOK “İYİ HUYLU POZİSYONEL BAŞ DÖNMESİ” GÖRÜLÜYOR

İyi huylu pozisyonel baş dönmesinin bu sorunun en sık görülme nedeni olduğu belirtiliyor. Özellikle iç kulaktaki kanalların etkilenmesi sonucu meydana gelen pozisyonla tetiklenen bir durum olmasıyla ayırt ediliyor. Bu sorunda hastanın öyküsü net olarak görülüyor. Bu durumdaki kişilerdeki baş dönmesi; yatarken, kalkarken, yukardan bir şey alırken olan hareket illüzyonu şeklinde saniyeler veya birkaç dakika uzunluğunda olabiliyor.

VESTİBÜLER MİGRENDE BAŞ DÖNMESİ GÜNLERCE SÜREBİLİR

Migren atağı ve baş dönmesiyle birlikte her yaşta görülebiliyor. Sorun halinde hastalar bazen baş ağrısından önce veya sonra bazen de ağrı ile birlikte spontan ve pozisyonel baş dönmesi atakları yaşıyorlar. Bu sorunda baş dönmesinin süresi saniyelerden saatlere bazen de günlere kadar uzayabiliyor.

ENFEKSİYONLARA DİKKAT!

Özellikle denge ile ilgili olan vestibüler sinirin viral enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve “vestibüler nörit” olarak adlandırılan durumda; şiddetli vertigo, tek taraflı bulgular ve ani işitme kaybı yaşanabiliyor. Vestibüler nörit için viral enfeksiyonlara yönelik kanıtlar çok net olmadığı için aniden ortaya çıkan tek taraflı vetibüler bozukluk olarak adlandırmak daha doğru görülüyor.

MENİER HASTALIĞI

Tekrarlayan baş dönmesi atakları ile birlikte kulak çınlaması, kulakta dolgunluk - basınç hissi ve işitme kaybı türü belirtilerle seyrediyor.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR DA BAŞ DÖNMESİ NEDENİ

Denge merkezinin beslenme bozukluğuna neden olan kan akımındaki azalmalar ve beyin damar hastalıkları (özellikle beyincikle ilgili kanama ve damar tıkanıklıkları) ön planda dengesizlikle seyrediyor ve buna sıklıkla baş dönmesi eşlik ediyor. Parkinson hastalığı gibi ilerleyici nörolojik hastalıklar, Multipl Skleroz gibi denge merkezini etkileyebilen hastalıklar, kafa travmasI, beyin tümörleri ile işitme ve denge siniri tümörleri de bunlar arasında yer alıyor. Baş dönmesi, anksiyete bozuklukları ve bazı ilaçlara bağlı olarak da (epilepsi ilaçları, antidepresanlar, sakinleştirici etkisi olan ilaçlar, tansiyon ilaçları vb) meydana gelebiliyor.

BAŞINIZI BUNLAR DA DÖNDÜREBİLİR

*Ani kan basıncı düşüklükleri ve aşırı sıvı kaybı

*Kansızlık (anemi) ve vitamin eksiklikleri

*Kan şekeri düşüklüğü, karaciğer ve tiroid gibi metabolik hastalıklar

*Psikolojik hastalıklar (özellikle anksiyete bozuklukları ve stres)

*Nörolojik hastalıklar

OBEZİTE BİR RİSK Mİ?

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Obezitenin baş dönmesi için risk oluşturduğu iddiaları konusunda net veriler yok. Baş dönmeleri ancak eşlik eden başka hastalıklara bağlı olarak gelişebilir. Vücudun direncinin azaldığı durumlarda vertigo atakları daha fazla olabilir. Uzun süre uykusuzluk, ağır enfeksiyonlar, aşırı stres dikkat edilmesi gereken durumlardır. Baş dönmesi olan kişilerin özellikle tuz kısıtlaması yapması, sigara ve kahve tüketimini azaltması gerekir” diyor.

TEDAVİ NEDENE VE HASTALIĞIN TÜRÜNE GÖRE YAPILMALI

Baş dönmelerinde tedavinin nedene ve hastalığın türüne göre yapılması gerekiyor ve eğer neden saptanabilmişse buna yönelmek gerekiyor. Örneğin iyi huylu pozisyonel vertigoda ilaç kullanmadan özel düzeltici manevralarla hastaların neredeyse yüzde 80-90’ı tedavi edilebiliyor. Vestibüler migrende ise migren tedavisinde kullanılan önleyici tedaviler hem baş dönmesi hem de migren ataklarını azaltıp tedaviye yardım ediyor. Menier hastalığı en zor tedavi edilen grup olduğu için bu sorunda ilaç tedavilerinin yanı sıra; kulak- burun-boğaz hastalıkları uzmanlarının uyguladığı girişimsel yöntemlerden yararlanılıyor. Nörolojik hastalıklara bağlı santral tip baş dönmelerinde ise temel olarak asıl nedenin saptanıp tedavi planlanmasının buna göre yapılması gerekiyor. Bu noktada en dikkat edilmesi gereken noktanın baş dönmesi olan bir hastanın, KBB uzmanlarının yanı sıra altta yatan nörolojik hastalıkların dışlanması için mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından da muayene edilmesi olduğu belirtiliyor.

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