Çağdaş sanat alanında küratörlük pratiğini teorik, eleştirel ve uygulamalı boyutlarıyla ele alan “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer Programı’na başvurular başladı. Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle hayata geçirilen program, bu yıl 12 aya yayılan yapısıyla yeni döneminde katılımcılara kapsamlı bir öğrenme ve üretim süreci sunuyor. Küratörlük alanında Türkiye’de benzeri olmayan prestijli bir eğitim platformu oluşturan “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer Programı için başvurular 14 Eylül Pazartesi günü sona eriyor.

Billur Tansel’in direktörlüğünde yürütülecek program, çağdaş sanatın güncel tartışmalarını küratöryel düşünce, sergi kurgusu, araştırma yöntemleri ve ideolojik çerçeve oluşturma süreçleriyle birlikte ele alacak. Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek seminerlerde, uluslararası sanat platformunda tanınan sanat aktörleri katılımcılarla bir araya gelecek; teorik bilgi aktarımının yanı sıra pratik uygulama olanakları da sunulacak.

Program kapsamında bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarlarına ilişkin örnek vaka çalışmaları incelenecek; katılımcıların küratöryel bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağlayacak seminerler, atölyeler ve saha deneyimleri bir arada sunulacak. Katılımcılara çeşitli kurumlarda staj ve deneyim imkânları sağlanırken, seminer bölümü Ekim 2026- Haziran 2027 tarihleri arasında dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek. 9 aylık süre boyunca katılımcılar 65 seminer, 9 bitirme projesi atölyesi ve 5 kurum ziyareti olmak üzere toplamda 158 saat eğitim görecek. Takip eden 3 aylık süreç içerisinde de her katılımcı program boyunca üzerinde çalışacağı kapsamlı bireysel bitirme projesini istenilen formatta hazırlayarak jüri üyelerine sunacak. Başarılı olan katılımcılar, bitirme belgesi almaya hak kazanacak.