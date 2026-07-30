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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Altın Koza’da jüri başkanı Zuhal Olcay oldu

        Altın Koza’da jüri başkanı Zuhal Olcay oldu

        33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı. Usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay'ın başkanlık edeceği jüride; oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altın Koza'da jüri başkanı Zuhal Olcay

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 26 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı.

        1983’te “İhtiras Fırtınası” ile başladığı sinema kariyerinde “Amansız Yol”, “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Gizli Yüz”, “Sahte Cennete Veda”, “Medcezir Manzaraları” ve “Hiçbiryerde"; filmleriyle ödüller kazanan tiyatro sahneleri, ekranlar ve müzik albümleriyle iz bırakan usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’ın başkanlığını yapacağı jüride, sektörün başarılı isimleri bir araya geliyor.

        Jüride; “Soğuk”, “Albüm”, “Tatlım Tatlım”, “Cebimdeki Yabancı” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Canım Ailem”, “Ulan İstanbul” ve “Şahsiyet” gibi televizyon ve dijital yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Şebnem Bozoklu, “Barda”, “Köpek”, “Bir Cumhuriyet Şarkısı” gibi filmlerinin yanı sıra “Kulüp”, “Terzi”, “Yalancı”, “Dilek Taşı” ve “Delikanlı” gibi ekran projeleri ve tiyatro oyunlarındaki performanslarıyla öne çıkan oyuncu Salih Bademci, ilk uzun metrajı “Zerre” ile Moskova Film Festivali’nde En İyi Film dahil pek çok ödül kazanan, “Gölgeler İçinde” ve “Kül” adlı filmlerinin yanı sıra “Zeytin Ağacı” adlı dizisiyle de tanıdığımız yönetmen ve senarist Erdem Tepegöz, “Güz Sancısı” ve “Gölge” filmlerinin ve “İkinci Bahar”, “Yabancı Damat”, “Ihlamurlar Altında”, “Hatırla Sevgili”, “Bu Kalp Seni Unutur mu?” gibi televizyon tarihine geçen yapımların senaryolarında imzası bulunan senarist Nilgün Öneş, Cannes’da Altın Palmiye kazanan “Kış Uykusu”, “Bir Zamanlar Anadolu’da";, “Üç Maymun”, “İklimler” gibi Nuri Bilge Ceylan sinemasının simge yapımları ile “Issız Adam”, “Kelebeğin Rüyası”, “Sarmaşık” gibi ödüllü filmlerin dünyaca tanınan görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ve sinema eleştirisi, film incelemeleri ve akademik çalışmalarıyla bağımsız sinema ortamına katkı sunan sinema yazarı ve akademisyen

        Ayça Çiftçi yer alıyor.

        Festival hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma kategorilerine başvurular da devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması başvuruları altinkozaff.org.tr adresinden kabul edilirken; Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması başvuruları ise FilmFreeway üzerinden

        gerçekleştirilebiliyor. Tüm kategoriler için son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026.

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        #Adana Altın Koza Film Festivali
        #zuhal olcay
        #şebnem bozoklu
        #Salih Bademci
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