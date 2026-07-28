Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bozcaada Caz Festivali 10. yaşını kutluyor

        Bozcaada Caz Festivali 10. yaşını kutluyor

        Bozcaada Caz Festivali, 10. yılında, 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde "Geçicilik / Impermanence" temasıyla müzikseverleri anın değerini birlikte keşfetmeye çağırıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bozcaada Caz Festivali 10. yaşını kutluyor

        Bozcaada'nın ilhamıyla 2017'de yola çıkan Bozcaada Caz Festivali, 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde onuncu kez müzikseverlerle adada buluşuyor. On yıl önce bir müzik etkinliği olarak atılan tohum, bugün adanın dokusuyla bütünleşen kolektif bir hafıza alanına dönüştü. Her yıl Eylül ayında müziğin doğaçlamasında, adanın rüzgârında, yeni fikirlerin ve karşılaşmaların eşiğinde binlerce katılımcıyla bir araya geliyor. Festival, bu yıl "Geçicilik / Impermanence" temasıyla katılımcılarını anın değerini birlikte keşfetmeye çağırıyor.

        Üç sahne, Keşif mekânları ve sürpriz alanlar10. yılda üç farklı müzik sahnesine, "Keşif" mekânlarına ve sürpriz alanlara yayılan bir program var. Cazdan elektroniğe, gelenekselden güncele, doğaçlamadan psikedeliğe; türler arasında özgürce gezinen müzikler adaya taşınıyor. Festival, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa ve Türkiye'den müzisyenlerle 10. yaşını kutlamaya davet ediyor.

        REKLAM

        Çağıl Kaya • Korhan Futacı "BCF10" • Photons (FR) • 10th Year Jam Session Hosted by Tolga Böyük (Islandman) ft. Suzan Veneman • Too Tight • Danae Palaka • Gevende • Imajiner Zet: Selçuk Ergen & Cem Malak & Cem Aksel • Mackwood (UK) • Sista Sound Presents: Da Sistas | Roots, Jazz, Reggae • Bova Presents: 3Pillie • Kuş Kolektifi • Pınar Tatlıkazan Quartet (DE) • 10th Year Jam Session Hosted by Önder Focan • Childplay • Gülnihal • Hemi • Kaan Düzarat • Memo Garan • Emir Üründül • Jamie S • Ögem Yılmaz • 10. Yıl Dansı: Salih Saka • Bayram Özcan • Bdnoise • Ezgi

        Görsel dünyası Monroe işbirliğiyle gerçekleşen festivalin 10. yıl tasarımları Gamze Yalçın'a ait. Madrid'de yaşayan sanatçı, festival tarihlerinde Bozcaada'da, festival temasından esinlenerek oluşturduğu dünyayı katılımcılara, adalılara atölye çalışmalarıyla anlatacak.

        Festivalin kalbi yine Ayazma Manastırı'ndaki ana sahnede atarken, Habbele Beach gündüzden gün batımına deniz kıyısında elektronik seslere ev sahipliği yapıyor. Seyirci katılımı ücretsiz Salhane Sahnesi ise yeni seslere alan açan "radar" kimliğiyle gün boyu dinleyicileri ağırlıyor. Festival, adaya yayılan Keşif mekânlarıyla tüm adaya yayılıyor.

        "Geçicilik" teması etrafında şekillenen "Keşif" programı; paneller, atölyeler, ada yürüyüşleri ve özel projeleriyle festival boyunca tüm adaya yayılıyor. Onuncu yıl seçkisinde adalılık, bağcılık, girişimcilik, yapay zeka ve kültürel politika üzerine sohbetler; müzik ve seramik atölyeleri, caz söyleşileri, performanslar ve kuş gözlem etkinlikleri gibi buluşmalar yer alıyor. Program 5 Ağustos'ta festivalin internet sitesinde açıklanacak.

        Bozcaada Caz Festivali Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla, 3dots, Allaturca Music ve Keşif tarafından gerçekleşiyor. Paribu ana sponsorluğunda; Kendine Has, Volkswagen, Brothers ve Tchibo ve Gemini'nin sponsorluğunda, Hollanda Krallığı, Fransız Kültür Merkezi, Caudalie ve Etstur desteğiyle düzenlenen festivalin geçtiğimiz senelerde hızla tükenen biletlerine Paribu Pass, EventPayPro, iTicket ve BuBilet üzerinden ulaşılabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayılar ve Boğalar - 27 Temmuz 2026 (Borsada Yön Ne Olacak?)

        Piyasalardaki dalgalanma sürüyor. Fed faiz artışına gider mi? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Bulls Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman anlattı.  

        #Bozcaada Caz Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!