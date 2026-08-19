David Garrett Harbiye Açıhava'ya geliyor

Otuz yılı aşan kariyeri boyunca klasik müziğin disiplinini rock'ın enerjisi ve popun evrensel diliyle buluşturan David Garrett, daima alışılmış repertuvarların dışına çıkıyor. Millennium Symphony ile bu kez odağını son 25 yılın pop müziğine çeviren Garrett; Beyonce’den Rihanna'ya, Harry Styles'dan Ed Sheeran’a uzanan isimlerin şarkılarını senfonik düzenlemelerle yeniden ele alıyor. Tanıdık melodiler korunurken, keman ve orkestranın sunduğu yeni katmanlarla şarkılar bambaşka bir atmosfer kazanıyor.

Adını David Garrett'ın son albümünden alan Millennium Symphony turnesi, yalnızca bu albümün şarkılarıyla sınırlı kalmıyor. Pop hitlerinin yanı sıra Metallica, Nirvana ve Aerosmith gibi efsanelerin rock klasikleri, unutulmaz film müzikleri ve klasik müziğin zamansız eserlerini de bir araya getiren konser, sanatçının yıllardır inşa ettiği crossover yaklaşımını sahneye taşıyor.

29 Ağustos'ta Stagepass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserin biletleri Biletinal'da satışa çıktı.