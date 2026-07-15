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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Millennium Symphony' İstanbul'a geliyor

        'Millennium Symphony' İstanbul'a geliyor

        Crossover müziğin yıldızlarından David Garrett, Millennium Symphony Open Air Tour 2026 turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        'Millennium Symphony' İstanbul'a geliyor

        Keman virtüözü David Garrett, merakla beklenen yeni turnesi "Millennium Symphony" ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Stagepass organizasyonuyla Türkiye’ye gelecek olan sanatçı, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde özel bir konser verecek.

        Klasik müziği pop ve rock dünyasının dinamizmiyle birleştiren "crossover" akımının öncülerinden olan Garrett, son albümü "Millennium Symphony"de Beyoncé, Taylor Swift, The Weeknd ve Ed Sheeran gibi günümüzün popüler isimlerinin hitlerini kemanıyla yeniden yorumluyor. Sanatçı, kariyeri boyunca imza attığı "Rock Symphonies" projesinin başarısının ardından, bu yeni projesiyle son çeyrek yüzyılın müzikal hafızasını sahneye taşıyor.

        Geçtiğimiz yıl Avrupa genelinde kapalı gişe gerçekleşen ve izleyicilerine bir müzikal şölen vadeden konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #David Garrett
        #Biletinial
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
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