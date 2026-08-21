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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Fazıl Say Harbiye Açıkhava'da

        Fazıl Say Harbiye Açıkhava'da

        Fazıl Say Jazz Quintet, 2 ve 3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gece üst üste sahne alacak...

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        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        Fazıl Say Harbiye Açıkhava'da

        Fazıl Say Jazz Quintet, “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” turnesinin ilk etabında Ayvalık, Çeşme, Efes’in büyülü atmosferinden Bodrum’a uzanan dört konserle binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Şimdi turne, en özel duraklarından birine, İstanbul’a geliyor: Fazıl Say Jazz Quintet, 2 ve 3 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda iki gece üst üste sahne alacak.

        İlk etabın konserlerinde dinleyiciler, cazın özgür ruhunu klasik müziğin derinliğiyle buluşturan özel bir repertuvarı deneyimleme fırsatı buldu. 85 dakika süren ve birbirine bağlı 18 eserden oluşan bütünlüklü müzikal yolculukta, eserler arasındaki kesintisiz akış dinleyiciyi baştan sona tek bir hikâyenin içinde tutarken; repertuvarda ilk kez dinleyiciyle buluşan iki yeni beste ve her müzisyenin öne çıktığı enstrüman soloları konserlere ayrı bir dinamizm kattı.

        ‘Bodrum’dan ‘Paganini Caz’a, ‘Truva Sonatı’nda yer alan 'Aşil’den ‘Kara Toprak’a, Murathan Mungan’ın ‘Kırılgan’ından Can Yücel’in ‘Sardunyaya Ağıt’ına ve Haydar Ergülen’in ‘Üzgün Kediler Gazeli’ne kadar birçok eser yeni düzenlemeleriyle dinleyiciyle buluştu.

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        Aynı büyülü atmosfer, şimdi İstanbul’da iki gece üst üste yaşanacak. Fazıl Say’ın piyanosuna eşlik eden; vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslıhan And Say, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman’dan oluşan Fazıl Say Jazz Quintet, doğaçlamanın enerjisini güçlü anlatımıyla buluşturuyor ve her konseri kendine özgü, tekrarı olmayan bir deneyime dönüştürüyor. Harbiye’deki iki gece, hem turnenin İstanbul’daki tek durağı olması hem de art arda sahnelenmesiyle, sezonun en çok merak edilen buluşmalarından biri olmaya aday.

        İstanbul’un ardından turne, Eylül boyunca yeni duraklarla yoluna devam edecek: 13 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 16 Eylül’de Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu, 17 Eylül’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu ve 27 Eylül’de Ankara Bilkent Odeon, “Say Plays Jazz on Tour with Škoda”yı ağırlayacak şehirler arasında yer alıyor. Konserlerin biletleri Biletix, Passo ve Bubilet'te satışa çıktı.

        Konser tarihleri:

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        2 Eylül 2026 Çarşamba / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        3 Eylül 2026 Perşembe / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        13 Eylül 2026 Pazar / İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

        16 Eylül 2026 Çarşamba / Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu

        17 Eylül 2026 Perşembe / Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu

        27 Eylül 2026 Pazar / Ankara / Bilkent Odeon

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        #fazıl say
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
        #Fazıl Say Jazz Quintet
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