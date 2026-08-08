haftanın kitapları

ODYSSEIA

(Homeros)



Batı ve Antik Yunan edebiyatının temel taşlarından biri olan Homeros'un Odysseia destanı, Everest Yayınları'nın en özel çalışmalarından biri olarak okurlarla buluşuyor. MÖ 9. ve 8. yüzyıllar civarında yaşadığı varsayılan ve kimliği üzerindeki sır perdesi tam olarak aralanamamış olan Homeros'un bu devasa eseri, en yalın haliyle Truva Savaşı'ndan sonra tecrübeli bir savaşçı olan Odysseus'un yirmi yıl süren eve dönüşünü ve çileli yolculuğunu anlatıyor. Eseri Eski Yunanca aslından dilimize kazandıran Prof. Dr. Erman Gören Odysseia çevirisinde estetik ve bilimsel bir tercih olarak "filolojik sadakat" ilkesini benimsemişt. Homeros'un dilinin gündelik bir sokak dili değil, bir "suni/sanatlı-dil" (Kunstsprache) olduğunun bilinciyle hareket eden Gören, metnin arkaik tınısını kaybetmemiş bu özel kelime dağarcığını Türkçeye yansıtmış. Mısra temelli bu çeviride sabit bir vezin ya da kafiye aranmamış, bunun yerine metnin kendi içindeki ahenk çeşitli ses olaylarıyla yakalanmaya çalışılarak Homerosçu geleneğin formül ve epitetleri aslına uygun biçimde korunmuş...