Gümüşlük Müzik Festivali 17 Temmuz’da başlıyor

Bu yıl 23. yaşını kutlamaya hazırlanan Gümüşlük Müzik Festivali’nde yine klasik, caz, etnik ve özgün müzik dallarında performans sergileyen dünyaca ünlü müzisyen ve yorumcular

bir araya gelecek.

23. Gümüşlük Müzik Festival'i, 17 Temmuz Cuma günü, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde start alacak. Karnaval havasında başlayacak festivalin ilk gününde çeşitli etkinliklerin yanı sıra yerel ürün ve sanat eserlerinin satılacağı bir de panayır kurulacak. Gümüşlük’ün muhteşem günbatımı saatinde ise sahnede yerini alacak olan Peradi Ensemble / Sista Sounds açılış konserini gerçekleştirecek.

Gülsin Onay / Erkin Onay / Denis Shapovalov

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Önceki yıllarda olduğu gibi Suda, Kumda, Taşta konseptleri ile seyirciyi buluşturacak olan ve 6 Eylül’e kadar devam edecek olan Gümüşlük Müzik Festivali’nde bu yıl, üçü masterclass konseri olmak üzere on sekiz konser yer alacak. Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından gerçekleştirilen festival, Piyanist Eren Levendoğlu’nun sanat yönetmenliğinde ve Piyanist Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığında, bu yıl da “Taşta” başlığıyla, 25 asırlık tarihi mekân Antik Taş Ocağı’nda; “Suda” başlığı altında, Gümüşlük sahilinde ve “Kumda” başlığı altında, festival merkezindeki toprak evde izleyici ile buluşacak.

Uluslararası Gümüşlük Festivali, 23. edisyonunun açılış gününde Türkiye’nin ilk kadın müzik kolektifi Sista Sound’un özel kürasyonuyla müzikseverleri çok sesli, çok dilli ve çok renkli bir buluşmaya davet ediyor. Bodrum’da inşaat sezonunun kapanışı ile kültür-sanat sezonunun başlangıcını aynı anda işaret ettiği için “Son Çivi İlk Nota” konsepti bu açılışın da kavramsal çerçevesini oluşturuyor; Festival açılışında, Türkiye’nin en özgün vokal topluluklarından Peradi Ensemble da sahnede olacak. Tamamı kadınlardan oluşan Peradi Ensemble; farklı dillerde, farklı coğrafyalardan gelen ezgileri çok sesli düzenlemelerle buluşturarak dinleyicilere güçlü, zarif ve benzersiz bir müzikal deneyim sunacak.

Vasco Dantas

23. Gümüşlük Müzik Festivali yine sürpriz konukları misafir edecek

Açılış konserini verecek olan Peradi Ensemble ve Sista Sound’u, bir dörtlü takip edecek: Hollanda’dan gelecek olan Mehmet Polat Quartet, izleyici ile ‘Suda’ buluşacak. Ardından Umut Adan & Zebânis’in sergileyeceği performans, türün meraklılarını bir araya getirecek. Bir sonraki konser Hollandalı Loek van den Berg Quintet olacak. Temmuz ayının son konserinde İran’dan gelecek iki harika müzisyen, Babak Safarnejad & Shayan Noghresaz, izleyiciyi piyano ve mızıka ile bambaşka dünyalara taşıyacak. Suda konserleri bu tarihten sonra ‘Taşta’ konserlere taşınacak.

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Ağustos ayı Portekizli piyanist Vasco Dantas’ın Antik Taş Ocağı’nda vereceği konserle başlayacak. Tarihi mekân, bu konserin ardından İngiliz piyanist Charles Owen’ı konuk edecek. Taşta serisi, ödüllü bir ikiliyle devam edecek. Macaristan'ın en prestijli ödüllerinden biri olan Junior Prima Ödülü'nün de sahibi genç Macar piyanist Attila Szaniszló ve 6. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması birincisi Japon Teppei Kuroda, klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacaklar. Taşta konserler serisi, ardı ardına bulunmaz konserlerle devam edecek. Fransız Nicolas Bringuier, Amerika Birleşik Devletleri’nden Craig Sheppard, Türk / Alman ekip Varyon Quartet, İsviçre ve Türkiye’den Gwendolyn Masin & Faruk Kalaycı ikilisi ve Ekin Su Paker & Fügen Yiğitgil’in performansları merakla beklenen konserler arasında olacak.

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Peradi Ensemble

Eylül ayında ise 2011 yılında, Artistjus Müzik Vakfı performans ödülünü kazanan Macar yaylı çalgılar dörtlüsü Somogyi Quartet tarihi mekânda Bodrumlularla buluşacak. Festivalin kapanış konseri bu yıl da Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay’la gerçekleşecek. Yıllardır gelenek haline gelen Gülsin Onay’lı kapanış gecesinde sanatçı, oğlu Keman Sanatçısı Erkin Onay ve Rus viyolonsel sanatçısı Denis Shapovalov bir trio konseri gerçekleştirecek.

Gümüşlük Festival Akademisinde üç masterclass

Gümüşlük Müzik Festivali’nin eğitim birimi olarak öne çıkan Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) bu yıl da genç ve yetenekli müzisyenler için üç ustalık sınıfı düzenledi. Bugüne kadar yerli ve yabancı uyruklu 2000’den fazla öğrenci yetiştiren GFA, ihtiyaç sahibi öğrencilerine yurt dışında burslu okuma imkânı sağlıyor ya da destekçilerle buluşturuyor.

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2026 yaz sezonu boyunca festival bünyesinde gerçekleşecek GFA programı şu şekilde olacak:

6 – 9 Temmuz 2026 GFA Açık Sahne Masterclass, eğitmenler: Deren Eryılmaz, Elif Gökçe Türkili ve Gülsin Onay; 31 Temmuz – 10 Ağustos 2026 GFA 1. Piyano Masterclass, eğitmenler: Gülsin Onay, Vasco Dantas ve Charles Owen; 12 – 22 Ağustos 2026 GFA 2. Piyano Masterclass, eğitmenler: Craig Sheppard, Nicolas Bringuier ve Gülsin Onay. Gümüşlük Festival Akademisi, Ağustos ayının son masterclassında keman öğrencilerini ağırlayacak. 25 – 30 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ustalık sınıfına Gwendolyn Masin, eğitmen olarak katılacak.

23. Gümüşlük Müzik Festivali programı:

17.07 Peradi Ensemble / Sista Sound (Türkiye) Suda

22.07 Mehmet Polat Quartet (Hollanda) Suda

24.07 Umut Adan & Zebânis (Türkiye / İtalya) Suda

27.07 Loek van den Berg Quintet (Hollanda) Suda

29.07 Babak Safarnejad & Shayan Noghresaz (İran) Suda

03.08 Vasco Dantas (Portekiz) Taşta

06.08 Charles Owen (İngiltere) Taşta

08.08 Attila Szaniszló (Macaristan) & Teppei Kuroda (Japonya) Taşta

10.08 Kumda Piyano 1

15.08 Nicolas Bringuier (Fransa) Taşta

19.08 Craig Sheppard (A.B.D) Taşta

20.08 Varyon Quartet (Türkiye/Almanya) Taşta

22.08 Kumda Piyano 2

25.08 Gwendolyn Masin & Faruk Kalaycı (İsviçre/Türkiye) Taşta

28.08 Ekin Su Paker & Fügen Yiğitgil (Türkiye) Taşta

30.08 Kumda Keman

03.09 Somogyi Quartet (Macaristan) Taşta

06.09 Gülsin Onay / Erkin Onay / Denis Shapovalov (Türkiye/Rusya) Taşta

Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşecek Taşta konserlerinin başlama saati 21.00; diğer konserler 20.30’da başlayacaktır.

Festival konserlerinin biletleri, Biletix ve biletinial online ile konser giriş kapılarından temin edilebilir.