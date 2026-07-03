İstanbul'da 'caz' coşkusu devam ediyor

İstanbul Caz Festivali, 13 Temmuz’a kadar, klasiklerden yenilikçi stillere uzanan, cazın özgürleştiren doğasından ilham alan yetenekleri müzikseverlerle İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlamaya devam ediyor. Festivale bu hafta konuk olacak isimler arasında bir müzik efsanesine dönüşen Ayhan Sicimoğlu, caz dünyasının sınır tanımayan vokali ve besteleriyle cazın yenilikçi ismi Veronica Swift bulunuyor.

Festival programında 12 Temmuz Pazar günü festivalin İstanbul’a özgü etkinliklerinden Caz Vapuru’nun yolcularına, farklı stillerde performanslarıyla, İstanbullu swing topluluğu Brassist, Dixieland ve New Orleans blues esintileriyle deneyimli müzisyen Kamucan Yalçın and Friends eşlik edecek. Yolları 2023’te Genç Caz+ programında kesişen Eggmann Trio da dinamik kadrosuyla Caz Vapuru yolcuları arasında olacak.

REKLAM

Festivalde Bu Hafta

Yıldız saksofoncu Joe Lovano ve İtalyan cazının usta ismi Antonio Faraò, festival için İstanbul’da buluşuyor

Joe Lovano & Antonio Faraò “Explorations” feat. Ira Coleman and Johnathan Blake

7 Temmuz Salı, 21.00, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi

“Tenor saksofonun devi”, Blue Note Records’ın ikonik sanatçısı, günümüzün en önemli caz müzisyenlerinden Joe Lovano, özgün müzikal diliyle dünyanın önde gelen saksofoncuları arasında yer alıyor. Grammy ödülünün yanı sıra sayısız ödüle layık görülen, Berklee College of Music tarafından fahri doktora unvanıyla onurlandırılan, Juilliard’da ders veren; kendi projeleri, işbirlikleri ve onlarca albümüyle caz tarihine iz bırakan Lovano’nun en ayırt edici özelliği ise, daha ilk notada tanınan kendine özgü bir müzikal dil yaratmış olması. Antonio Faraò ise güçlü tekniği, sert ve enerjik tavrı, yaratıcı yaklaşımı, sahnedeki varlığı ve Avrupa cazından Amerika’ya uzanan tekniğiyle kendi kuşağının en iyi caz piyanistlerinden. Piyanosuyla baş başa kaldığında ustalıkla tek kişilik bir orkestraya dönüşüyor, başkalarıyla birlikte çaldığında müzikal iletişimin tüm imkânlarını kullanıyor ve yaratıcı kombinasyonlar ortaya çıkarıyor. Birbirleriyle caz dilinde konuşan iki usta müzisyen, “Joe Lovano & Antonio Faraò: Explorations” projeleriyle festivale uğruyor. İkilinin müzikal diyaloğunu; Herbie Hancock, Tony Williams ve Dee Dee Bridgewater ile çalışmış basçı Ira Coleman ile günümüz caz sahnesinin itici güçlerinden davulcu Jonathan Blake tamamlıyor.

REKLAM

Kadıköy’de bir gece, iki sahne, altı konser

Gece Gezmesi

8 Temmuz Çarşamba, 19.30, Moda Sahnesi & Komünite

ISHA

Festivalin geleneksel etkinliklerinden Gece Gezmesi, Kadıköy’de çarşamba akşamını geceye bağlıyor; Moda Sahnesi ve Komünite’de peş peşe sahneye çıkacak birçok müzisyenle bir müzik maratonu festival izleyicilerini bekliyor. Moda Sahnesi’nde elektronik caz sahnesinin Hollandalı yükselen yıldızı ISHA’nın ardından Avrupa’nın önde gelen çağdaş enstrümantal groove topluluklarından İsviçreli L’Eclair ve indie füzyon grubu TurkodiRoma izleyiciyle buluşuyor. Komünite’de ise akşam, elektro caz füzyon beşlisi Lhodos Project ile başlıyor; İstanbul’un kaosundan ilham alan eklektik müzisyen 3pillie ile devam ediyor ve Budapeşte’nin yükselen caz, hip-hop ve doğaçlama sahnesinin enerjik temsilcilerinden Jazzbois ile sona eriyor.

REKLAM

Dünyaca ünlü perküsyon ustası Ayhan Sicimoğlu, Harikalar Bandosu ile festivalde

Ayhan Sicimoğlu Harikalar Bandosu

9 Temmuz Perşembe, 21.00, Gün Bahçesi - Hilton Istanbul Bosphorus

Perküsyon ustası, gezgin, yazar, sunucu, fotoğrafçı ve yapımcı... Latin müziğine, denizlere, İstanbul’a ve dünya mutfağına sevdalı... Ülkemizin usta müzisyenlerinden Ayhan Sicimoğlu, bu çokyönlü kişiliği ile müziğini de besliyor ve müzik tarihimize renkli bir portre bırakıyor. Ayhan Sicimoğlu’nun müziğe ilgisi küçük yaşta eve gelen hocasından öğrendiği akordeon ile başladı fakat gönlü hep davuldaydı. Berklee’de perküsyon eğitimi aldı, Açık Radyo’da “Latin Lover” isimli kendi programını sundu. Latin All Stars orkestrasını kurarak Türkiye müzik tarihine zamansız performanslar ve Özkan Uğur, Fahir Atakoğlu, Rodrigo Rodriguez, Balık Ayhan, Mirkelam, Armando Miranda, Aydın Esen, Sibel Tüzün, Ayşe Sicimoğlu, Banu Kunt ve dahasını bir araya getirdiği iki ikonik albüm bıraktı. Usta perküsyoncu, Turcolatino olarak adlandırdığı özgün müziği, enerjisi bir an olsun düşmeyen renkli performansı ve Harikalar Bandosu’yla festivalin unutulmazları arasına girecek.

REKLAM

Selen Beytekin, Hermon Mehari ve Tony Tixier ile festival sahnesinde

Selen Beytekin feat. Hermon Mehari & Tony Tixier

10 Temmuz Cuma, 21.00, Gün Bahçesi - Hilton Istanbul Bosphorus

İstanbul’un özgün ve dinamik caz sahnesine ses rengi, vokali ve ışıltılı enerjisiyle dinamizm katan isimlerden Selen Beytekin, İstanbul Caz Festivali’ne çok özel bir proje ve Fransa’dan iki konuğu ile katılıyor. Çok genç yaşlarda klasik piyano eğitimi alarak müziğe başlayan Beytekin, yolunun İlham Gencer ile kesişmesiyle caz kulüplerinde piyano çalıp şarkı söyleyerek profesyonel caz sahnesine adım attı. Caz kulüplerinin ve festivallerinin aranan isimlerinden oldu, performansları dilden dile dolaştı. Aşkın Arsunan, İlham Gencer, Volkan Öktem, Kent Mete, Kerem Görsev, Tony Jones, Ricci Benson, Neşet Ruacan, Atilla Şereftuğ, Spyro Gyra gibi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı. NTV’de kendi müzik programını sundu; Joy FM, NTV ve Karnaval radyolarında programlar yaptı. Selen Beytekin, müziğini vokalin ön planda olduğu bir performans ile festival sahnesine taşıyacak. Ona sahnede, müziğiyle dünyayı gezen ödüllü caz trompetçisi Hermon Mehari ve çağdaş Avrupa caz sahnesinin dikkat çeken caz piyanistlerinden ve besteci Tony Tixier eşlik edecek.

REKLAM

İstanbul Caz Festivali bu yıl lezzetli caz hikâyeleri ile bir sofra kuruyor

Caz Tadında: Erdem Özkan Trio ile Cazın Lezzet Hikâyeleri

11 Temmuz Cumartesi, 20.00, Pera 77

Yedi usta, yedi tabak, beş duyu. Festivalin Pera 77’de düzenlenecek bu akşamında, cazın büyük ustalarından ilham alan özel bir yemek ve içecek menüsü, caz vokalisti Erdem Özkan’ın geceye özel, standartlardan oluşan repertuvarı ve hikâye anlatımlarıyla bir arada sunuluyor. Gecede bizleri Erdem Özkan Trio’nun canlı performansının rehberliğinde gastronomi ve müziği harmanlayan özel bir deneyim bekliyor. Her tabak, bir caz ustasının sofrasından veya hayatından izler taşıyor. Tabaklara ustaların ezgileri eşlik ediyor. Louis Armstrong’un müziği gibi baskın ve cesur aromalar, Duke Ellington’un katmanlı tarzını anımsatan sofistike lezzetler, Ella Fitzgerald’ın scat doğaçlamaları gibi sürprizli tatlar, Erdem Özkan’ın sohbeti ve keyifli yorumlarıyla sunulacak. Ustaları andığımız her lokma ve yudumda müzik de kulağımızda farklı tatlar bırakacak. Her tabakta ayrı bir ilham, ithaf ve notalarla festivalin bu her açıdan özel gecesinde sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

REKLAM

Festivalin geleneksel etkinliklerinden Caz Vapuru bir kez daha Boğaz’a yelken açıyor

Caz Vapuru

12 Temmuz Pazar, 11.00, Kabataş Transfer Merkezi

Brassist

Festivalin en cümbüşlü ve en sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru yeniden demir almaya hazır. Dünyanın en güzel manzaralarından biri eşliğinde, şehrin en karakteristik seslerine sahip İstanbul Boğazı’nda müzik dolu bu vapur yolculuğunda, Türkiye’den sevilen caz sanatçıları güverteyi neşeli melodilerle dolduracak. Müzik iskelede başlayacak; kıyıdan yükselen ritim Boğaz boyunca dalga dalga yayılacak. Cazın erken dönem örneklerinden oluşturduğu repertuvarıyla deneyimli müzisyen Kamucan Yalçın ve grubu Kamucan Yalçın and Friends, Ragtime ve Dixieland’e özgü dramatik üsluba referans veren performansıyla Caz Vapuru’nda olacak. New Orleans’ın brass band geleneğini günümüze taşıyan İstanbullu üflemeliler beşlisi swing Brassist’in neşeli müziğiyse vapuru bir dans pistine çevirecek. Yolları 2023’te festivalin Genç Caz+ programında kesişen Eggmann Trio, tenor saksofoncu Kemal Ergün’ün de yer aldığı dinamik kadrosuyla vapur yolcuları arasında olacak. Güvertedeki müzik yolculuğuna DJ olarak Hünkar da eşlik edecek. Funk, disco, house gibi türlerde başarılı setleri ile tanınan Hünkar, bu yolculuğa özel caz karışımlı seti ile, Caz Vapuru’nun konukları arasında yer alacak.Caz Vapuru’nun gösteri sponsorluğunu Kahve Dünyası üstleniyor.

REKLAM

Tüm dünyanın gözü onun üstünde: Çağımızın en başarılı ve üretken caz vokallerinden Veronica Swift, gerçek bir caz gecesi için festival sahnesinde

Veronica Swift

13 Temmuz Pazartesi, 21.00, Sultan Park – Swissôtel the Bosphorus

Veronica Swift, bir gün sahnede scat üzerine ustalıklarını sergilerken bir başka gün rock grubu Dame ile saçını savurarak ceketini fırlatıyor. Bir konserde Chris Botti’ye eşlik ediyor; bir başka performansında Aerosmith’in “Rag Doll” şarkısını hot jazz olarak yorumluyor; son albümünde tüm kuralları yıkıyor. Onun için sadece bir bebop yıldızı demek az kalır: Swift’in alametifarikası cazda köklenmiş, rock’n roll üflenmiş bir ruha sahip olması. Kendi jenerasyonunun çokyönlü ve çoksesli doğal yeteneklerinden ve bu yetenek zenginliğini türlerarası ve türlerüstü keşifler, üretimler ve performanslar için kullanıyor. Dünyanın gözü onun üzerinde ve kimse yeteneklerine şaşırmayı bir an için bile bırakmıyor. Şimdilerde mayıs ayında çıkacak albümü üzerine çalışıyor ve dünyanın en özgürleştirici müziğinin dahi kısıtlamalarını yerle bir etmeye kararlı, korkusuz bir yorumcu olarak bu döneme damgasını vurmaya devam ediyor. Veronica Swift kusursuz vokali, coşkulu enerjisi ve performansıyla festivale yakışır bir kapanış yapmaya geliyor.

REKLAM

İstanbul Caz Festivali çocuk atölyeleri

İKSV Alt Kat, 33. İstanbul Caz Festivali’nde, İKSV 2026 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla Sanata İlk Adım programı kapsamında 7-8 Temmuz’da çocuklara özel “Selen Beytekin ile Caz: Müzikten Resme” atölyeleri düzenleyecek. 4–6 ve 7–9 yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, dinledikleri müzikten yola çıkarak resim yapacak; seslerin, ritimlerin ve duyguların renkler ve formlarla nasıl ifade edilebileceğini keşfedecek. Atölyeler, müzisyen Selen Beytekin yürütücülüğünde İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ile İKSV Passo gişesinden temin edilebilir.