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        Yüzen Adalar'ı ziyaret için son günler

        İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan kapsamlı bir seçki sunan "Yüzen Adalar" sergisi, 12 Temmuz 2026 Pazar gününe kadar sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Yüzen Adalar'ı ziyaret için son günler

        İstanbul Modern, eylül ayında açılacak yeni ve kapsamlı uluslararası koleksiyon sergisine hazırlanırken, müzenin 2. katındaki sürekli sergi salonunda yer alan “Yüzen Adalar” 12 Temmuz’da izleyiciye veda ediyor.

        Sergi, 1945’ten günümüze Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan İstanbul Modern Koleksiyonu’ndan kronolojik bir kesit sunuyor. Soyut eğilimlerden figüratif yaklaşımlara, yerleştirmelerden videolara uzanan üretim çeşitliliğiyle “Yüzen Adalar”, sanat tarihindeki dönüşümü ve sanatçılar arasındaki etkileşimi görünür kılıyor. Sergi başlığı, sanatçıların özgün ve aykırı üretimlerine gönderme yaparak hem bir yere ait olma hâlini hem de üretimlerinin coğrafya ve sınırların ötesine uzanan etkisini vurguluyor.

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        Ayrıca, müze binasının önündeki Bettina Pousttchi'nin “Dikey Otoyollar V02” ve Anthony Cragg’in “Koşucu” adlı heykellerinin yanı sıra Adrián Villar Rojas’ın “Tüm Annelerin En Güzeli (I)”, Anselm Reyle’nin “Yeraltı Dünyasının Üstünde” ve “Toz Çökerken”, Koray Ariş’in “Devinim ve Denge Serisi I ve II” , Olafur Eliasson’un “Senin beklenmedik seyahatin”, Selma Gürbüz’ün “Kırmızı Gölge”, Richard Deacon’ın “Ev Modeli”, Richard Wentworth’ün “Sahte Tavan”, Yılmaz Zenger’in “Bence Ayça”, Zhan Wang’ın “Jia Shan Shi 121# (Yapay Kaya)” adlı yapıtları müzenin ücretsiz gezilebilen giriş katında ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor.

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