Janoska Ensemble Bodrum Kalesi'ne geliyor

Yalnızca denizi ve turizmiyle deği, uluslararası kültür-sanat etkinlikleriyle de öne çıkan Bodrum, bu yaz dünya klasik müzik sahnesinin en özgün topluluklarından Janoska Ensemble'ı ağırlamaya hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek konser, uluslararası konser salonları ve festivallerde büyük ilgi gören topluluğu Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturacak.

Klasik müziğin geleneksel yorum anlayışına yenilikçi bir perspektif kazandıran Janoska Ensemble, geliştirdiği "Janoska Style" ile uluslararası müzik dünyasında özgün bir konuma sahip. Doğaçlama geleneğini klasik müzikle buluşturan topluluk; caz, tango, Latin ritimleri ve dünya müziğinden beslenen yorumlarıyla her konserinde birbirini tekrar etmeyen, dinamik bir performans ortaya koyuyor.

Klasik Müziğin Geleceğine Açılan Bir Pencere

Mozart'tan Bach'a, Vivaldi'den Piazzolla'ya uzanan geniş repertuvarını kendi özgün üslubuyla yeniden yorumlayan Janoska Ensemble, klasik müziğin yaşayan ve sürekli dönüşen bir sanat olduğunu sahneye taşıyor. Teknik ustalığı doğaçlama özgürlüğüyle bir araya getiren topluluk, uluslararası müzik çevrelerince klasik müziğin çağdaş yorumuna yön veren önemli oluşumlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde E.C.A. ana sponsorluğunda gerçekleşecek konser, kültürel miras ile evrensel müzik dilini aynı sahnede buluşturacak. Son yıllarda uluslararası kültür-sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Bodrum'un kültürel takvimine değer katacak.

Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.