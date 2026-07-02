Luka Šulić konser sayısını arttırdı

2Cellos ile dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve solo kariyerinde de uluslararası müzik sahnesinin en etkileyici isimlerinden biri olarak öne çıkan Luka Šulić, Türkiye'deki ilk konserine gösterilen yoğun ilgi üzerine İstanbul'da bir gece daha sahne alacak. 27 Kasım 2026'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserin biletlerinin, etkinliğe yaklaşık altı ay kala kısa sürede tükenmesi üzerine, Luka Šulić'in "Life Tour" kapsamındaki ek konseri 26 Kasım’da da müzikseverlerle buluşacak. Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye'de ilk kez dinleyicileriyle buluşacak olan Luka Šulić, iki gece boyunca müzikseverlere unutulmaz bir performans sunmaya hazırlanıyor.

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Klasik müzik geleneğini modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan sanatçı, kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam ve Viyana Musikverein gibi dünyanın en prestijli salonlarında sahne alan Šulić, The New York Times tarafından "klasik crossover'ın zaferi" olarak tanımlanan performanslarıyla dikkat çekiyor. Sir Elton John ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, arena ve stadyum konserlerinde milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Sanatsal üretiminde besteci ve aranjör kimliğiyle de öne çıkan Luka Šulić, derinlikli yaylı orkestrasyonları ve güçlü duygusal anlatımıyla müziğinde geniş bir ilham yelpazesi sunuyor. Beethoven'dan çağdaş pop prodüksiyonlarına uzanan bu yaklaşım, klasik müziği günümüz dinleyicisiyle buluşturan güçlü bir köprü kuruyor.

2019 yılında yayımlanan Vivaldi Four Seasons albümüyle ABD Klasik Albümler listesinde 1 numaraya yükselen sanatçı, uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılar ve erken yaşta başlayan müzik eğitimiyle de kariyerini sağlam temeller üzerine inşa etti.

26 Kasım tarihli ek konserin biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr üzerinden satışa çıktı.