Metro Boomin Küçükçiftlik Park'a geliyor

Modern hip-hop ve trap müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan, çağımızın en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin, 22 Eylül’de İstanbul’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca dinleyiciyi etkisi altına alan sanatçı, Only You Live organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park sahnesine geliyor.

Kariyeri boyunca sayısız liste başı hit’e imza atan Metro Boomin; Travis Scott, Future, 21 Savage, The Weeknd, Drake ve Post Malone gibi müziğin en büyük isimleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle çağdaş hip-hop kültürünün şekillenmesinde önemli bir rol üstlendi. Kendine özgü karanlık atmosferi, yenilikçi prodüksiyon anlayışı ve kusursuz müzikal vizyonuyla yalnızca bir yapımcı değil, bir dönemin ses mimarı olarak kabul ediliyor.

Müzik dünyasındaki başarısını sinema alanına da taşıyan Metro Boomin, büyük ses getiren Spider-Man: Across the Spider-Verse filminin soundtrack albümünün yürütücü yapımcılığını üstlenerek müzik ve sinemayı kusursuz bir şekilde bir araya getirdi. Filmdeki özel görünümü ve soundtrack’e kattığı yaratıcı dokunuşlar, projeyi dünya çapında unutulmaz bir deneyime dönüştürdü.

Sanatsal başarılarının yanı sıra toplumsal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Metro Boomin, annesinin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği “Single Moms Are Superheroes” girişimiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürüyor. Müziğin dönüştürücü gücünü sosyal faydayla buluşturan sanatçı, yeni nesil yaratıcıların ilham kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Konserin biletleri 3 Ağustos Pazartesi günü Passo'da satışta çıkacak.