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        Haberler Kültür-Sanat Müzik ve deniz Salty Soul ile Fethiye'de buluşuyor

        Müzik ve deniz Salty Soul ile Fethiye'de buluşuyor

        Fethiye'nin masmavi kıyılarında düzenlenecek Salty Soul Festival, müzik ve gastronomi deneyimini bir araya getiren iki günlük programıyla katılımcıları ağırlamaya hazırlanıyor. #StaySalty mottosuyla gerçekleşecek festivalin biletleri satışa sunuldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Müzik ve deniz Salty Soul ile Fethiye'de buluşuyor

        Fethiye'nin eşsiz doğasında, denizle müziğin coşkusunu birleştiren Salty Soul Festival, 6-7 Ağustos 2026 tarihlerinde Leb-i Derya Aksazlar'da kapılarını açıyor.

        Sadece müzik değil, gün boyu sürecek gündüz aktiviteleri, tasarım pazarı ve özel gastronomi alanlarıyla tam kapsamlı bir yaşam alanı vadeden etkinlik, yaz mevsiminin enerjisini yaşatmayı hedefliyor.

        Festivalin müzik programında, alternatif rock dünyasının efsanevi grubu Duman'dan modern müziğin sevilen ismi Mert Demir'e; dinleyicileri bambaşka dünyalara götüren M Lisa'dan Ankara Echoes, Emir Yargın ve Umur Erdem'in özgün performanslarına kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

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        Lezzet durağında ise Tuluğ Özlü ve Disko Kebap, katılımcılara gurme bir deneyim sunuyor.

        Festivalin biletlerine Biletinial üzerinden ulaşılabilir.

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