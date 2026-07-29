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        Haberler Kültür-Sanat Nil Karaibrahimgil 'Senfonil' ile sahnelerde

        Nil Karaibrahimgil 'Senfonil' ile sahnelerde

        Nil Karaibrahimgil, sevilen şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde yeniden yorumlayacağı 'Senfonil' turnesiyle sonbaharda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Pop ve klasik müziği buluşturan konser serisinin biletleri satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:23 Güncelleme:
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        Nil Karaibrahimgil 'Senfonil' ile sahnelerde

        Nil Karaibrahimgil'in kendine özgü söz dünyası ve hitleşmiş melodileri, senfoni orkestrasının zengin armoni yapısıyla yeniden hayat buluyor.

        Sevilen şarkıcının Şek Organizasyon tarafından hayata geçirilen Senfonil turnesi, sonbahar aylarında Türkiye'nin önemli sahnelerinde müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor.

        Müzikal buluşma, 01 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlayacak. Ardından turne rüzgârı Ege'ye doğru eserek 06 Ekim'de müzikseverleri İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda bir araya getirecek.

        Sonbahar turnesinin büyük finali ise 20 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

        Şarkıların orijinal formuna sadık kalınarak hazırlanan senfonik aranjmanlar, dinleyicilere hem nostaljik hem de taze bir müzikal ziyafet sunmayı amaçlıyor.

        Nil Karaibrahimgil'in Senfonil turnesinin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

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