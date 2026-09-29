Troya AKM’de sanatseverlerle buluşacak

Anadolu Ateşi’nin Homeros’un İlyada destanından esinlenerek hazırladığı Troya, 1 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

Gösteride Troya Savaşı’nın yanı sıra aşk, ihanet, cesaret ve fedakarlık gibi temalar dans, müzik ve görsel anlatımla ele alınıyor.

TROYA DANSIYLA SAHNEDE

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği Troya’da, Anadolu’nun geleneksel ritimleri çağdaş sahne tasarımı ve koreografilerle bir araya getiriliyor. Gösteride savaş sahnelerinin yanı sıra karakterler arasındaki ilişkiler ve destanın farklı bölümleri dans yoluyla aktarılıyor.

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Troya’nın mitolojik anlatısı, dans, müzik ve sahne tasarımı aracılığıyla yeniden kurgulanıyor.

TROYA’NIN TARİHSEL ANLATISI

Troya, tarih boyunca farklı medeniyetlerin ve hükümdarların anlatılarında yer aldı. Hitit Kralı Tuthalia, Akhilleus, Büyük İskender, Roma İmparatoru Sezar, Pers Kralı Kserkses, Bizans İmparatoru Konstantinus, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle ilişkilendirilen Troya, gösteride dans ve görsel anlatım üzerinden sahneye taşınıyor.

Gösteride Troya Savaşı'na ilişkin mitolojik anlatı, sahne tasarımı, müzik ve koreografiler eşliğinde aktarılıyor.

ANADOLU ATEŞİ’NİN RUSYA TURNESİ BAŞLIYOR

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Anadolu Ateşi, İstanbul’daki gösterinin ardından Rusya turnesiyle uluslararası sahnelerde izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Anadolu’nun kültürel mirasını dansın evrensel diliyle sahneye taşıyan topluluk, Ekim ve Kasım aylarında Rusya’nın farklı şehirlerinde gerçekleştireceği gösterilerle geniş bir coğrafyada sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Ateşi Rusya Turnesi -16 Gösteri