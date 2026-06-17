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        Yayıncılık gündemi bakanlıkta ele alındı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, sektörün gündemindeki başlıklar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        Yayıncılık gündemi bakanlıkta ele alındı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i Bakanlıkta kabul etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşlarından olan RTÜK ile gerçekleştirilen görüşmede, yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Toplantıda RTÜK'ün faaliyetleri ile kurul gündeminde yer alan konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

        Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldiklerini belirterek yayıncılık alanındaki gelişmeleri, yürütülen çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri değerlendirdiklerini ifade etti.

        Kültür ve iletişim alanında nitelikli üretimi destekleyen çalışmaların kurumlar arasındaki güçlü eşgüdüm ve iş birliğiyle sürdürüleceğini vurgulayan Ersoy, RTÜK'ün faaliyetleri ve kurul gündemindeki başlıklara ilişkin bilgi aldıklarını kaydetti.

        Görüşmede ayrıca yayıncılık alanında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular da görüşüldü.

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        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #rtük
        #Mehmet Daniş
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