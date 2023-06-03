Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? 2023 Yeni Kültür ve Turizm Bakanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. 3 Haziran 2023 Cumartesi günü kameralar karşısına geçen Erdoğan, yeni kabine üyelerini duyurdu. Merak edilen bakanlıklardan birisi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başında olacak isim belli oldu. Peki, yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim, hangi isim oldu? İşte, 2023 yeni Kültür ve Turizm Bakanı hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 Yeni Turizm Bakanı belli oldu

    Yeni Kültür ve Turizm Bakanı, 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin ardından gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri yemin etti. 4 Haziran'da eski bakanlar ile yeni bakanların Genel Kurul'da ant içmesi beklenirken gözler Yeni Kültür ve Turizm Bakanının kim olduğuna çevrildi. İşte Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin merak edilen detaylar...
  • Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 Yeni Turizm Bakanı belli oldu

    YENİ KABİNE AÇIKLANDI

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki

    Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar

    Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

    İçişleri Bakanlığı - Ali Yerlikaya

    Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mehmet Nuri Ersoy

    Milli Eğitim Bakanlığı - Yusuf Tekin

    Milli Savunma Bakanlığı - Yaşar Güler

    Sağlık Bakanlığı - Fahrettin Koca

    Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır

    Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı

    Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu
  • Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu, açıklandı mı? 2023 Yeni Turizm Bakanı belli oldu

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KİM OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kültür ve Turizm Bakanı'nın Mehmet Nuri Ersoy olduğunu açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.