Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın toplam 569 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. Farklı eğitim düzeylerinden (lise, ön lisans ve lisans) adayların başvurabileceği alımlar, sınavsız ve sözlü sınavlı olmak üzere iki ayrı yöntemle gerçekleştirilecek. Adaylar e-devlet Kariyer Kapısı başvuru ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek. Bu kapsamda "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte alıma ilişkin tüm detaylar haberimizde...