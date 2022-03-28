AA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tur işletmeciliği ve balıkçılık yapan esnaf Eray Dursun, bir kuşun yuva yapıp kuluçkaya yattığı teknesini günlerdir hareket ettirmiyor.

AA'nın haberine göre ilçede geçimini denizden sağlayan 40 yaşındaki Dursun, yat limanında demirli olan teknesinin, ağların çekildiği bölüm olan ırgat kısmına bir kumrunun yuva yaptığını gördü.

Dursun, kuluçkaya yatan kuşu rahatsız etmemek için teknesini hareket ettirmemeye karar verdi.

Avlanmaya 12 gündür ara veren Dursun, yeniden denize açılmak için yavruların kuluçkadan çıkıp uçmasını bekliyor.

Tekne turları işletmecisi ve balıkçı Eray Dursun, bir süre önce balığa çıkacakları sabah, kuşun teknelerine yuva yaptığını fark ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine tekneyi limana demirlediklerini belirten Dursun, "Bu, balığa çıktığımız teknemiz. Kumru kuşunun yavru yaptığını gördük. Arkadaşlarımızla tekneye balık ağlarını koymuştuk, denize gidecektik. Böyle bir şeyle karşılaşınca da gönlümüz razı olmadı" dedi.

Dursun, yavrular kuluçkadan çıkıp uçtuktan sonra balığa çıkacaklarını ifade etti.

Kuluçka süresinin 15 ila 17 gün olduğunu, yavruların 18'inci günde yumurtadan çıkıp beslenmeye başlandığını öğrendiğini aktaran Dursun, şöyle konuştu:

"Kanatlarını çırpmaya başlayınca onlarda doğadaki yerlerini alırlar. Teknemiz şu an bağlı şekilde kalacak, hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Kuşlar buradan gidince tekrar balığa çıkacağız. 12 gün oldu. Strese girip yavrularını büyütemeyeceği için teknemizi hareket ettirmemeyi düşündük. Yavruların büyüyüp yem yemeye başlaması ve teknemizi terk etmesinden sonra biz işimize devam edeceğiz."

Hayvanları çok sevdiğini anlatan Dursun, 2 yıl önce de bir kuşun gelip teknelerine yuvalayıp kuluçkaya yattığında aynısını yaptığını sözlerine ekledi.