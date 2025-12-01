Kumar borcu için eşinin altınlarını çaldı!

Habertürk
        İstanbul Sarıyer'de Mert Ö., kumar borcu için karısı Ezgi Ö.'nün altınlarını çaldı. Şikayet üzerine bir kuaförde tıraş olurken yakalanan şüphelinin altınları bozdurduğu belirlendi. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, serbest bırakıldı

        Giriş: 01.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:02
        Sarıyer'de yaşayan Ezgi Ö.’nün evinden kendisine ait ziynet eşyaları çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyalarını kadının eşi Mert Ö.’nün (31) çaldığını tespit etti.

        DHA'nın haberine göre kuyumcuya giderek eşinin altınlarını bozduran Mert Ö., kuaförde tıraş olduğu sırada yakalandı. Mert Ö.’nün eşinin ziynet eşyalarını, kumar borcunu kapatmak için alıp bozdurduğu ortaya çıktı.

        Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.’nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.

        ALTINLARI KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATMIŞ

        Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.’yü Yeniköy Mahallesi’ndeki bir erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. Hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

