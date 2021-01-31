Kumarhanede şaşkına çeviren yazı! 0:00 / 0:00

İHA

Alınan bilgiye göre daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokaline baskın yapıldı. Baskında sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye toplamda 119 bin 700 lira para cezası kesildi.



İHA'nın haberine göre, dernek binasında görevli gözüken kişi hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Baskın sırasında duvarda ‘maskesiz girilmez’ tabelasının bulunması dikkat çekerken, içeride sosyal mesafeye uyulmadığını gösteren görüntülerin olması ise pes dedirtti.

Öte yandan, emniyet güçleri daha önce de defalarca kumar oynayan şüphelileri yakalayıp işlem yapmıştı.

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