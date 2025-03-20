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        Kumluca'da Gavur Deresi'ndeki köprü tamamlandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Gavur Deresi üzerinde taşkını önlemek amacıyla ilçe merkezinde yapılan köprü tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:53
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        Kumluca'daki köprü tamamlandı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Özhan Erdanışman ile beraberindeki teknik heyet, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Gavur Deresi üzerinde taşkını önlemek amacıyla başlatılan çalışmaları inceledi.

        DSİ Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, yaklaşık 3 yıl önce Kumluca'da kuvvetli yağışta deredeki köprünün düşük kodlu olması ve ağzının tıkanması nedeniyle sel olayı yaşandığını hatırlattı.

        Taşkın kontrolü için yıkılan ilçe merkezindeki köprüyü şartlara uygun şekilde yaptıklarını anlatan Erdanışman, "Bu köprüyü tamamladık. Kum Mahallesi'ne bağlantılı köprüde ise çalışmalar devam ediyor. Akmaz deresini de taşkınlardan korumak için start verdik" dedi.

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