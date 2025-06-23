Künye numarası nedir? Künye numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Künye numarası yalnızca bireyleri tanımlayan bir bilgi olmaktan çıkmış, tarım ürünleri başta olmak üzere birçok sektörde ürün kimliği oluşturmanın temel aracı haline gelmiştir. Hal Kayıt Sistemi ile birlikte yaş meyve ve sebzelerin her bir sevkiyatında, ürüne özel bir künye numarası verilir. Bu numara sayesinde ürünün menşei, üreticisi, cinsi, sevk tarihi gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu, sadece denetim için değil, tüketiciye şeffaflık sunmak açısından da büyük önem taşır.

KÜNYE NUMARASI NEDİR?

Künye numarası nedir sorusunun Hal Kayıt Sistemi (HKS) bağlamındaki cevabı, yaş meyve ve sebze ürünlerine sistem tarafından atanan ve her ürünü tekil olarak tanımlayan bir izleme kodudur. Bu numara sayesinde ürünün tarladan hale, halden markete ve oradan tüketiciye ulaşan tüm adımları kayıt altına alınır. Kısacası, künye numarası bir ürünün dijital kimliğidir. HKS portalı üzerinden tanımlanan bu numaralar sayesinde, gıda güvenliğini tehdit eden durumların önüne geçilmesi ve kayıt dışı ticaretin engellenmesi amaçlanır.

REKLAM KÜNYE NUMARASI NEREDE YAZAR? Künye numarası, Hal Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan künye etiketlerinde yer alır. Bu etiketler genellikle ürün kolilerinin üzerinde bulunur ve ürünün sevkiyat aşamasında taşıma araçlarında da görülebilir. Ürün pazara ya da markete ulaştığında, rafta ya da ambalaj üzerinde bu numara etiket şeklinde yer alabilir. Bu sayede tüketici ya da denetim görevlisi, ürünün sistemdeki kaydına kolayca ulaşabilir. Etiketteki karekod ya da barkod okutularak doğrudan HKS üzerinden sorgulama yapılabilir. Künye numarası nasıl görenilir sorusu, tüketicilerin ürün bilgisine nasıl ulaşabileceğini öğrenme ihtiyacından doğar. Bu numaraya ulaşmak için ürünün üzerinde yer alan künye etiketine bakmak yeterlidir. Eğer bu etiket üzerindeki QR kod telefon ile okutulursa, kullanıcı doğrudan Hal Kayıt Sistemi’nin ilgili sayfasına yönlendirilir ve ürünle ilgili tüm bilgiler ekranda görüntülenebilir. Alternatif olarak, HKS’nin resmî web sitesi olan www.hal.gov.tr adresi ya da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geliştirdiği mobil uygulamalar üzerinden künye numarası sorgulaması yapılabilir. Etiket üzerindeki numara bu alanlara girildiğinde; üretim yeri, üretici bilgisi, ürün cinsi ve tarihi gibi detaylara erişim sağlanır.

REKLAM KÜNYE NUMARASI NE İŞE YARAR? Künye numarası ne işe yarar sorusunun en net cevabı, “ürünün geçmişini şeffaf şekilde sunmak” olarak özetlenebilir. Bu sistem sayesinde hem tüketiciler bilinçlenir hem de üretici ve satıcılar kayıt dışı ticaretten uzak durmaya teşvik edilir. Aynı zamanda gıda güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda, ürünün üretildiği yer, sevk edildiği araç ve tarih gibi bilgiler anında tespit edilebilir. Bu da olası bir halk sağlığı sorununda hızlı müdahaleyi sağlar. Özellikle market zincirlerinde satılan ürünlerin izlenebilirliği, bu sayede daha güvenilir bir yapıya kavuşur. Ürünlerin tarladan tüketiciye kadar geçen sürecinde birçok risk faktörü bulunur. Yanlış ilaçlama, bozulmuş gıdaların sevkiyatı ya da sahte ürünler gibi sorunlar, künye numarası ve Hal Kayıt Sistemi ile minimize edilir. Çünkü sistem, sevkiyat sırasında her ürünün kaydını zorunlu hale getirir ve bu sayede denetim mekanizmalarının etkinliği artar. Ayrıca üretici ya da komisyoncu, ürününü sisteme kayıtlı bir şekilde gönderdiği için hem ticaret resmileşir hem de piyasadaki haksız rekabet ortadan kalkar. Bu durum, devletin vergi kaybını engellemesi açısından da fayda sağlar.