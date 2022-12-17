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Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek. Kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse, aradaki farkın tasarruf sahibine ödendiği KKM'de ilk hesaplar 22 Aralık 2021'de açılmaya başlanmıştı

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
HABERTURK.COM / AA

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları (KKM) açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

1 YIL ÖNCE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık 2021'de açılmaya başlandı.

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor.

Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. Mevduat sahiplerine ilk ödemeler ise 23 Mart'ta başlamıştı.

KASIM'DA GERİLEMEYE BAŞLADI

Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları, 18 Kasım haftasında ilk kez gerilemiş ve böylece KKM'de başlangıcından bu yana ilk kez düşüş görülmüştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 18 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 9 milyar 5 milyon TL düşüşle 1 trilyon 464.9 milyar TL'ye gerilemişti.

9 Aralık haftasında, Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 464.6 milyar TL şeklinde kayıtlara geçti.

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