Kur korumalı mevduatta gerileme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Döviz
ABONE OL

Kur korumalı mevduatta gerileme

Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları (KKM) başlangıcından bu yana ilk kez düştü. KKM hesapları, 18 Kasım haftasında 9 milyar lira geriledi  

Kur korumalı mevduatta gerileme
HABERTURK.COM

Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları, 18 Kasım haftasında 9 milyar lira geriledi. Böylece KKM'de başlangıcından bu yana ilk kez düşüş kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 18 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 9 milyar 5 milyon TL düşüşle 1 trilyon 464.9 milyar TL'ye geriledi.

KKM hesaplarında rüzgar ekim ayında tersine döndü. 21 Ekim ile biten haftadan itibaren KKM giriş hızı yüzde 1'in altına indi, hesaplarda biriken tutar artışı 11 Kasım ile biten haftada yerinde saydı.

Dolar/TL kurundaki yatay seyir ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin kur korumalı mevduat girişlerini olumsuz etkilediği değerlendiriliyor. Bankalar KKM mevduatlarına politika faizinin en fazla 3 puan üstü faiz uygulayabiliyor.

ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ MART SONUNDA

KKM hesaplarındaki en yüksek artış Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 25 Şubat haftasında yaşanmıştı. 24 Şubat'ta başlayan işgal ile Dolar/TL 14.62 seviyesine kadar yükselmiş, KKM hesapları yüzde 10.85 artmıştı.

Rusya– Ukrayna müzakereleriyle ilgili iyimserliğin ardından 1 Nisan ile biten haftada KKM hesapları yüzde 13.97 ile en yüksek artışı göstermişti.

Tarih KKM (milyon TL) Haftalık değişim (%)
18/11/2022 1,464,950 0,64
11/11/2022 1,474,441 0.07
11/4/2022 1,473,460 0.73
10/28/2022 1,462,852 0.6
10/21/2022 1,454,124 0.76
10/14/2022 1,443,111 1.45
10/7/2022 1,422,553 1.56
9/30/2022 1,400,758 2.19
9/23/2022 1,370,800 1.63
9/16/2022 1,348,803 1.63
9/9/2022 1,327,216 1.5
9/2/2022 1,307,550 2.37
8/26/2022 1,277,323 2.45
8/19/2022 1,246,753 3.33
8/12/2022 1,206,587 3.14
8/5/2022 1,169,808 3.17
7/29/2022 1,133,837 2.95
7/22/2022 1,101,322 3.01
7/14/2022 1,069,131 0.26
7/8/2022 1,066,356 2.56
7/1/2022 1,039,720 2.11
6/24/2022 1,018,197 2.63
6/17/2022 992,080 3.03
6/10/2022 962,864 3.42
6/3/2022 930,986 2.97
5/27/2022 904,138 3.36
5/20/2022 874,753 3.05
5/13/2022 848,870 3.64
5/6/2022 819,020 1.07
4/29/2022 810,322 3.62
4/22/2022 782,032 3.36
4/15/2022 756,627 3.84
4/8/2022 728,665 4.74
4/1/2022 695,691 13.97
3/25/2022 610,427 5.03
3/18/2022 581,166 3.39
3/11/2022 562,116 4.26
3/4/2022 539,157 3.66
2/25/2022 520,139 10.85
2/18/2022 469,230

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. İlk olarak mevduat sahiplerine ödemeler 23 Mart'ta başladı. Bankalar KKM mevduatlarına politika faizinin en fazla 3 puan üstü faiz uygulayabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı bütçe istatistiklerine göre, Ekim'de kur korumalı mevduatın bütçeye doğrudan maliyeti 6.7 milyar TL oldu. Böylelikle 5 ayın en düşük aylık maliyeti ortaya çıktı.

Ekim ayı itibariyle kur korumalı mevduatın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafındaki maliyeti ve vergi muafiyetleri haricindeki toplam yükü 91.6 milyar TL'ye çıktı.

BÜTÇEYE MALİYETİ 91.6 MİLYAR TL

Mart 11.700
Nisan 4.555
Mayıs 4.842
Haziran 16.136
Temmuz 23.361
Ağustos 15.009
Eylül 9.292
Ekim 6.666
Toplam 91.565

Milyar TL

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Faiz kararı öncesi yatay seyir
DÖVİZ Faiz kararından kura sınırlı etki
Dolar/TL'de yatay seyir
DÖVİZ Dolar/TL'de yatay seyir
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda son durum
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolar haftaya nasıl başladı?
KKM'ye giriş azaldı
DÖVİZ KKM'ye giriş azaldı
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda son durum
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda son durum
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda son durum
Euro ve dolarda son durum
DÖVİZ Euro'da yükseliş
Dolar haftaya nasıl başladı?
DÖVİZ Dolar haftaya nasıl başladı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.