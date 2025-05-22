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        Haberler Bilgi Gündem Kurban arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 arefe günü tam gün mü, yarım gün mü tatil?

        Kurban arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram arifesinin hangi güne denk geldiği ve tatil süresine dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayramda seyahat planı yapan ya da memleketine gitmeyi düşünenler, arefe gününün tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olduğunu araştırıyor. Peki, 2025 yılında Kurban Bayramı arefesi hangi gün? Arefe günü tam gün mü, yoksa yarım gün mü tatil ilan edilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 13:48 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:48
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        Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi ve arefe gününün hangi güne denk geldiği, milyonlarca kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayram hazırlıklarını planlayan vatandaşlar, “2025 Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi gün kutlanacak? Arefe günü tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen detaylar…

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        KURBAN AREFESİ NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı arefesi, 5 Haziran Perşembe günü olarak idrak edilecek. Bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi akşamına kadar sürecek. Bu mübarek günler boyunca, dört gün sürecek bayram coşkusu yaşanacak.

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        AREFE GÜNÜ TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ TATİL?

        Kurban Bayramı'nda arefe günü resmi olarak yarım gün tatil kabul edilir ve genellikle saat 12.30 veya 13.00 itibarıyla mesai sona erer. Bu nedenle arefe günü, kamu kurumlarında öğleden sonra tatil uygulanır.

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