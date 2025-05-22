Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi ve arefe gününün hangi güne denk geldiği, milyonlarca kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayram hazırlıklarını planlayan vatandaşlar, “2025 Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi gün kutlanacak? Arefe günü tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen detaylar…