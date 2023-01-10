"Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu yeni yılın gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. 2023 dini günler listesi araştırmaları ocak ayına girilmesi ile hız kazandı. Kurban Bayramı ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler için dini günler takvimi ile 2023 yılı için Kurban Bayramı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte detaylar...