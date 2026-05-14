Kurban Bayramı Arefe Günü tatil mi? Arefe Günü okul var mı yarım gün mü?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, milyonlarca vatandaş arefe gününün hangi tarihe denk geldiğini ve bu günün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı Arefe Günü tatil mi? Arefe Günü okul var mı yarım gün mü?
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 17:34
Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar arefe gününün hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı arefe günü tatil mi sayılıyor, okullar açık mı ve yarım gün mü çalışılıyor? Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü, 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.
AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Normal koşullarda arefe günü, saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, arefe günü de tatil kapsamına alınd. Bu nedenle hem öğrenciler hem de kamu çalışanları için ek bir izin günü oluşmuş oldu.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
