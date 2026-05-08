Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiye tutarı ile ödeme takvimine ilişkin açıklamaları yakından izliyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği bayram ikramiyesiyle ilgili detayların, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı duyurular sonrası netleşmesi bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
Kurban Bayramı’na geri sayım sürerken emekli ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı’nda emeklilere yapılacak bayram ikramiyesinin, Ramazan Bayramı’nda ödenen 4 bin TL ile aynı olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bayram öncesinde hesaplara aktarılması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesini kimler alabilecek, ödeme takvimi ne zaman belli olur? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı’nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken ödenmesi konusunda çalışma yapabiliriz.”
Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödenecek.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
2026 takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Bayram takvimi doğrultusunda emekli ikramiyesi ödemelerinin, resmi tatil başlamadan önce hesaplara yatırılması öngörülüyor. Bu nedenle ödemelerin en geç 22 Mayıs’a kadar tamamlanması bekleniyor. Kesin ödeme tarihleri ise SGK’nın yapacağı resmi duyuruyla belli olacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?
Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.
Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.
Ek olarak şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2026
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi