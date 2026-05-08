Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

        Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiye tutarı ile ödeme takvimine ilişkin açıklamaları yakından izliyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği bayram ikramiyesiyle ilgili detayların, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı duyurular sonrası netleşmesi bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’na geri sayım sürerken emekli ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı’nda emeklilere yapılacak bayram ikramiyesinin, Ramazan Bayramı’nda ödenen 4 bin TL ile aynı olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bayram öncesinde hesaplara aktarılması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesini kimler alabilecek, ödeme takvimi ne zaman belli olur? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı’nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken ödenmesi konusunda çalışma yapabiliriz.”

        Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödenecek.

        3

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

        2026 takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Bayram takvimi doğrultusunda emekli ikramiyesi ödemelerinin, resmi tatil başlamadan önce hesaplara yatırılması öngörülüyor. Bu nedenle ödemelerin en geç 22 Mayıs’a kadar tamamlanması bekleniyor. Kesin ödeme tarihleri ise SGK’nın yapacağı resmi duyuruyla belli olacak.

        4

        BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?

        Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

        Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

        Ek olarak şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.

        5

        KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2026

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tan Taşçı'dan 'yapay zekâ' çıkışı

        Nikbinler grubunun Mustafa Sandal için düzenlenen 'Saygı1' konserindeki performansına tepki gösteren Tan Taşçı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Özdemir ise kullandığı ifadelerin, ünlü şarkıcıya yönelik olmadığını belirtti

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı