KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ 2026: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı 1. günü hangi güne denk geliyor?
Milyonlarca vatandaş için Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Hem Türkiye'de hem de dünyada Müslümanlar için önemli bir dini dönem olan Kurban Bayramı'nda kimi vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanırken, kimileri de uzun tatil planı yapıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı 2026 yılı takvimi şu şekildedir:
Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
Kurban Bayramı tatili, 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı günlerinin de idari izin kapsamına dahil edilmesiyle 9 güne uzatıldı. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar, daha geniş bir zaman diliminde tatil planı yapma fırsatı buldu.
KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?
9 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı’na 18 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar hazırlıklarını erkenden yapmaya başladı. Özellikle seyahat ve izin düzenlemeleri için resmi tatil takvimi yakından takip ediliyor.