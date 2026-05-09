        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ 2026: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, “Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ödemeler ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 2026 yılına ilişkin bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, hem tutara dair beklentiler hem de olası ödeme takvimi netleşmeye başladı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Detaylar haberimizde.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

        2024 yılında yapılan yüzde 33,3’lük artışla 3.000 TL’ye çıkarılan bayram ikramiyesi, 2025 yılında 4.000 TL seviyesine yükseltilmişti. Ramazan Bayramı’nda da ödemeler bu tutar üzerinden emeklilerin hesaplarına yatırıldı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Kurban Bayramı ikramiyelerinin de yine 4 bin TL üzerinden ödeneceğini ifade etti.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin daha erken tarihe çekilmesine yönelik bir çalışma yapılabileceğini belirtti.

        Bu kapsamda, emekli ikramiyesi ödemelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

        Bayram ikramiyesi; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

        Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

        Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamı içinde yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
