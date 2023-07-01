Kurban Bayramı'nda 30 bin acemi kasap hastanelik oldu

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DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kesim işlemleri sırasında yaşanan kazalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29 bin 32 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.