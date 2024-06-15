Kurban Bayramı'na gerim sayım başladı. Şimdi milyonlarca vatandaş, bayram süresinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu zamana kadar her sene ücretsiz bir şekilde hizmet veren toplu taşıma uygulaması için bu sene de belediyelerden açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İşte, detaylar...