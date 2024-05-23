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        Haberler Bilgi Yaşam Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, uzadı mı, ayın kaçında başlıyor, bitiyor?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor, uzatıldı mı?

        Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. İkinci dini bayramımız olan Kurban Bayramı tatil tarihleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin kafasında aynı soru var: "Kurban Bayramı ne zaman?" İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:53
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        Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimi içerisinde Kurban Bayramı’nın tarihini paylaşmıştı. Vatandaşlar özellikle bayram tatili günlerini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

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        KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        AREFE: 15 Haziran 2024 Cumartesi

        1.GÜN: 16 Haziran 2024 Pazar

        2.GÜN: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        3.GÜN: 18 Haziran 2024 Salı

        4.GÜN: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

        Kurban Bayramı tatil günlerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklama gelmedi. Bayram tatilinin 9 güne uzatıldığına yönelik resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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